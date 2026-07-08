Por viento normal a moderado: Declaran Alerta Temprana Preventiva para ocho comunas de la región de Coquimbo

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para las comunas de Combarbalá, Illapel, La Higuera, Monte Patria, Paihuano, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento para la región de Coquimbo.

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera durante este viernes 10 de julio.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para las comunas de Combarbalá, Illapel, La Higuera, Monte Patria, Paihuano, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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