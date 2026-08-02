Por riesgo de desborde de ríos, Senapred declara alerta roja en Osorno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la noche de este sábado alerta roja para la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos, debido al riesgo de desborde de ríos provocado por el incremento sostenido de sus caudales.

La decisión fue adoptada luego de que equipos municipales informaran un aumento del nivel del río Damas en el sector del Parque Cuarto Centenario, condición que mantiene bajo riesgo a las personas que viven en zonas cercanas al cauce.

La situación también afecta al río Rahue, cuyo incremento obligó a realizar la evacuación preventiva de una familia compuesta por cinco personas en el sector del puente Chaurakawin.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, el aumento del caudal provocó además el anegamiento preliminar de tres viviendas, mientras continúan las labores de monitoreo en distintos puntos de la comuna.

Frente a este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, Senapred resolvió declarar la alerta roja para Osorno, medida que se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan disminuir el nivel de riesgo.

Con la activación de esta alerta, los organismos de emergencia podrán reforzar el despliegue de recursos humanos y materiales para atender la situación y responder oportunamente ante posibles nuevas afectaciones derivadas de las intensas precipitaciones que continúan impactando a la zona.

PURANOTICIA