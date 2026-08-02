Aumentan a dos los fallecidos por atropello múltiple en La Unión

El atropello múltiple registrado durante la madrugada de este sábado en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, dejó una segunda víctima fatal, luego de que Carabineros confirmara el fallecimiento de una mujer que permanecía hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones.

Con este deceso, el balance de la emergencia aumentó a dos personas fallecidas y seis lesionados, mientras el conductor investigado permanece detenido y será presentado este domingo ante el Juzgado de Garantía de La Unión para su control de detención.

El accidente ocurrió cerca de las 04:30 horas en el kilómetro 5 de la Ruta T-210, en las afueras de la discoteca Euphoria, cuando un station wagon blanco perdió el control, salió de la calzada y atropelló a ocho peatones que se encontraban en la berma.

Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, tras embestir al grupo de personas el vehículo colisionó contra un automóvil estacionado. Posteriormente, el conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda a las víctimas ni dar aviso a las autoridades.

La primera víctima fatal fue identificada como Edmara Molina Rogel, de 24 años, quien falleció en el lugar del accidente. Durante este domingo también se confirmó la muerte de Kesia Burgos Tejeda, de 34 años, quien permanecía internada en el Hospital Base de Osorno debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las otras seis personas lesionadas continúan recibiendo atención médica en recintos asistenciales de La Unión y Osorno.

Tras el hecho, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para establecer cómo ocurrió el accidente e identificar al responsable.

Las pericias permitieron ubicar y detener al conductor involucrado, quien será formalizado por el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fatal atropello.

PURANOTICIA