Evacúan en helicóptero a adulta mayor aislada por inundaciones en Pencahue

Un operativo de rescate aéreo permitió evacuar este sábado a una adulta mayor de 84 años que permanecía aislada por las inundaciones registradas en la comuna de Pencahue, en la Región del Maule, facilitando su traslado oportuno a un centro asistencial.

La emergencia se produjo cerca del mediodía, cuando la Delegación Presidencial Regional del Maule solicitó apoyo a Carabineros, a petición del SAMU Maule, para trasladar de urgencia a la paciente, quien presentaba una descompensación asociada a problemas cardiorrespiratorios.

Debido a que la vivienda de la afectada, ubicada en el sector Badén, permanecía completamente aislada por la crecida de las aguas, el acceso por vía terrestre no era posible, por lo que se coordinó un operativo de evacuación aeromédica.

Para concretar el rescate, Carabineros desplegó el helicóptero institucional C-29 de la Sección Aérea de Talca, con personal especializado y profesionales del SAMU a bordo.

La aeronave llegó al sector durante la tarde de este sábado y realizó el traslado de la paciente hasta el Hospital Regional de Talca, donde quedó bajo atención médica para continuar con el tratamiento correspondiente.

El operativo se desarrolló sin contratiempos, permitiendo que la adulta mayor fuera evacuada de manera segura desde una zona que permanecía incomunicada producto de las inundaciones generadas por el sistema frontal que afecta a la Región del Maule.

PURANOTICIA