"¿Por qué estaba abierto al público?": Sobreviviente de tragedia en Torres del Paine culpa al parque de lo ocurrido

Tom Player, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Torres del Paine, relató que los turistas estaban preocupados por las condiciones climáticas y que el personal les dijo que era “normal” por lo que podían continuar.

El hombre de 39 años conversó con el medio The Guardian y mencionó que el día en que ocurrió la tragedia no había guardaparques. Además, señaló que “les mostramos una captura de pantalla del pronóstico del tiempo al personal del campamento y dijeron que estaba normal. Tomamos en cuenta ese consejo”.

“No se le debería haber permitido a nadie, era demasiado arriesgado para los equipos de rescate de montaña, así que ¿por qué estaba abierto al público?”, cuestionó.

Player también recalcó que han intentado corregir la versión oficial, donde se sugiere que los turistas se perdieron cerca del campamento Los Perros. “Hemos estado intentando corregir la versión oficial sin descanso, donde afirman que alguien se perdió, cuatro de las cinco personas estaban en el camino”, precisó.

Y indicó que vio a “tres de ellos mientras intentaba subir. Nuestra amiga Victoria (Bond) estaba en el sendero. Decir que se perdieron es realmente perturbador y provocador. Tenemos datos de GPS que lo respaldan”.

El turista británico describió la tormenta como “absolutamente brutal”, con temperaturas frías, aguaceros, aguanieve y nieve. “Habíamos visto un pronóstico que nos avisaba, ráfagas de más de 100 km/h, vientos fuertes y sostenidos durante todo el día”, añadió.

“No creo que ninguno de nosotros esperara condiciones similares a una ventisca; la situación empeoró progresivamente a lo largo del día. Salimos sobre las 5:30 de la mañana; llovía mucho y hacía mucho viento”, contó.

El sobreviviente reconoció que no estaba preparado para aquellas condiciones. “Tendría que llevar botas con clavos, cuerda y gafas de nieve. Creo que nos pilló a todos por sorpresa”, expresó.

Mientras buscaba a su amiga, Victoria Bond, Player dijo que encontraron a “alguien, que luego resultó ser Cristina – Calvillo Tovar -, que tenía hipotermia. Le dimos guantes y un abrigo. Encontré a otra persona y luego me dijeron que era Julián [García Pimentel], que estaba muerto”.

“Encontré a otra persona, que luego resultó ser una de las alemanas. Estaba receptiva. Intenté ayudarla a levantarse, pero tenía una hipotermia profunda. La envolví en mi saco de dormir, me quedé con ella e intenté darle un poco de agua caliente”, agregó.

“Subí a buscar a mi amiga y no la encontré. Es muy duro vivir con eso. No tenía ni idea de cuántas personas habían muerto a causa de este frío brutal”, manifestó.

