Polémica por cobro a los deportes en Reñaca: Concesionario explica que se paga por publicidad y niega montos denunciados

El éxito del Maui & Sons Viña del Mar Open, la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, se contrapone diametralmente con la polémica surgida en torno al eventual cobro que el concesionario del quinto sector de Reñaca habría realizado a la agrupación a cargo del evento deportivo, equivalente a $1.500.000 por día, según denunció a Puranoticia.cl el concejal Pablo González y el diputado Tomás de Rementería.

La información entregada por las autoridades hablaba de un cobro de $3 millones por los dos días que duró el campeonato, mientras que para la fecha de febrero el monto subirá a $6 millones ($3 millones por día), cuestión que generó molestia debido a que estas sumas de dinero no estarían estandarizadas ni reguladas en ningún documento oficial, motivo por el cual hablaron de "cobros arbitrarios".

"Los concesionarios cobran por la actividad y el uso de la playa, en este caso $1,5 millones por día y el año anterior $3 millones por día, y cuyo cobro no está estandarizado en una tabla de valores", señaló el concejal Pablo González (PC) a Puranoticia.cl; mientras que el diputado Tomás de Rementería (PS) sostuvo a este medio que "voy a hablar con el jefe de Zona y con la Directemar, para ver de qué forma podemos dialogar y establecer un sistema de cobros que sea más justo para la práctica de deportes e incluso las instalaciones de pequeños comercio".

DESCARTA COBRO A ASOCIACIONES

Toda esta situación, que incluso ha generado que cobre fuerza la idea de que el Municipio de Viña del Mar dispute la concesión marítima por las playas de Reñaca, fue abordada por Jorge Araneda, concesionario del quinto sector, quien en conversación con Puranoticia.cl no sólo desmintió lo informado por las autoridades, sino que aseguró que incluso ha recibido cumplidos por parte de la alcaldesa Macarena Ripamonti respecto a la labor que ha cumplido en el balneario.

"Lo desmiento porque nosotros jamás hemos cobrado ningún tipo de monto. Todo lo contrario, nosotros hemos propiciado que el deporte en las olas se desarrolle en el quinto sector, porque es un deporte muy entretenido, como el voleibol o el fútbol, prácticas que se desarrollan en el quinto sector normalmente", comenzó diciendo.

No obstante, aclaró que sí se efectúa un cobro cuando existe publicidad porque "como concesionarios debemos ajustarnos al reglamento y la ley que regula las concesiones marítimas y debemos declarar los puntos publicitarios y la superficie a ocupar, y por ello hay pagos que efectuar a la Capitanía de Puerto y que a través de Contraloría son montos que se ven en beneficio municipal".

"ACUERDO ENTRE PRIVADOS"

Junto a explicar que este cobro sí está normado y que los puntos publicitarios se tienen que pagar por la exposición publicitaria y por la superficie utilizada, Jorge Araneda explicó a Puranoticia.cl que el monto fue un "acuerdo entre privados", ya que "las concesiones marítimas se financian con publicidad y el margen de comercialización de los productos que se venden, y eso está claramente especificado en los decretos".

Consultado por los detalles de este acuerdo, el concesionario del quinto sector de la playa Reñaca señaló que "eso no está reglamentado" y que "son acuerdos de libre competencia" debido a que las concesiones marítimas "son muy caras de mantener".

Luego, respecto al monto del acuerdo entre privados, dijo que "no es competencia de los medios (saber) el valor. Son acuerdos entre la concesión marítima y el privado. Yo no tengo por qué estar comentando las negociaciones".

De todas maneras, aseguró que el monto acordado no fue de $1,5 millones por día como se había dicho inicialmente. "No es ese el monto. Es inferior definitivamente a lo que dicen. Y el monto que indican para el supuesto campeonato de febrero, ni siquiera tengo la más mínima idea, también es falso", expuso Araneda.

EVALÚA ACCIONES LEGALES

El encargado de la concesión en el exclusivo balneario de Viña del Mar también tuvo palabras para referirse al concejal Pablo González y al diputado Tomás de Rementería, de quien dijo que "estos señores no han hablado con la verdad. Están buscando desprestigiar el sector cinco, que ha sido un ejemplo de siempre".

Junto a reiterar que "esto que hicieron estos señores es falso", adelantó que "vamos a estudiar esto (la presentación de acciones legales) porque cuando hablan mal de usted sin tener una base verdadera, porque todo lo que dicen estos señores... que prueben algo. Yo insto al señor De Rementería y al señor González a que prueben algo de lo que dicen".

También mencionó que "no es lógico que se mienta y que se trate de enlodar una playa que ha sido absolutamente prestigiosa. Reñaca es el balneario más importante de Viña del Mar, por lejos. Usar este argumento falso para pedir y querer postular a las concesiones marítimas de Reñaca... Dios me libre".

PROPUESTA

A raíz de toda esta polémica, el concesionario del quinto sector de Reñaca indicó en conversación con Puranoticia.cl que propondrá que el próximo campeonato de surf, programado para febrero, sea sin publicidad para que sea gratuito. De paso, su iniciativa sostiene que el financiamiento corra por cuenta del Municipio de Viña del Mar y el Instituto Nacional del Deporte (IND).

A través de un comunicado precisó que propone que "por transparencia, el próximo campeonato no tenga marcas auspiciadoras y ningún tipo de publicidad, y que éste sea financiado por el IND y la Municipalidad de Viña del Mar, para que no exista ningún tipo de cobro por realizar el certamen".

Consultado por Puranoticia.cl si no cree que esta propuesta podría desincentivar el desarrollo de estos torneos en la playa de Reñaca, Araneda dijo que "no, porque el deporte en las olas es un deporte que practica todo el mundo y todo el año. Durante el año hay muchas muestras o mini campeonatos que se realizan gratis, jamás se ha cobrado por ello. Hemos propiciado el deporte y me molesta mucho que se esté tratando de ensuciar una imagen que nos hemos ganado con mucho trabajo".

Esta propuesta fue analizada por Johannes Bock, director del Reñaca Surf Club, quien dijo que "el desarrollo de los campeonatos a nivel profesional sin auspiciadores es imposible, sobre todo las marcas del nicho del surf que forman parte del corazón de este deporte. Hay otras compañías que también quieren colaborar en este nuevo proyecto y para nosotros serán bienvenidas".

"Esperamos que el próximo campeonato sea tan exitoso como el que tuvimos este fin de semana recién pasado, porque cada auspiciador permite que el torneo sea más grande y mejor retribuido para los competidores, entregando mejores premios, mejores sueldos a los más de 40 profesionales que trabajan y un aporte significativo para los atletas de nuestro club. Así podemos brindarles mayores recursos y asistir a otros campeonatos nacionales e internacionales", complementó.

¿CONCESIÓN MUNICIPAL?

Como se dijo al principio, todo este conflicto ha generado que cobre fuerza la idea de que el Municipio de Viña del Mar dispute la concesión marítima de las playas de Reñaca, sumándolas a los otros balnearios que ya administran como Caleta Abarca, Playa del Deporte, Los Marineros, Acapulco y El Sol.

Ante la pregunta sobre el estado de la concesión del quinto sector de Reñaca, Araneda informó escuetamente "está vigente, por supuesto". Consultado hasta qué año, dijo que "yo creo que ese es un tema que no me interesa" y reiteró que "las concesiones marítimas de toda la playa de Reñaca están absolutamente vigentes".

Ahora bien, sobre la idea que el Municipio de Viña dispute la concesión de Reñaca, manifestó que "no me parece, porque la iniciativa privada siempre ha tenido mucho mejor valor y mejor resultado que una concesión municipal. Yo creo que la Municipalidad debe jugar otro rol, debe preocuparse de fiscalización y seguridad, y de controlar el comercio ambulante que se desarrolla en la calle Valparaíso y de una serie de situaciones que tienen que ver con seguridad ".

Finalmente, respecto a si ha conversado de este tema con autoridades municipales, el concesionario de Reñaca expuso que "la alcaldesa (Macarena Ripamonti) nos ha visitado, estuvo cuando fuimos nominados como Bandera Azul y ella personalmente me dijo el año pasado que ojalá fueran todas las playas como las del quinto sector. Yo creo que nuestra Alcaldesa es muy pro y por lo menos en las conversaciones que he tenido con ella me ha felicitado".

"Creo que hay una mala información. Es raro lo que está pasando y es primera vez que me pasa", sentenció Jorge Araneda.

PURANOTICIA