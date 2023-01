Cobra fuerza la idea que el Municipio de Viña dispute la concesión marítima de las playas de Reñaca: lo ven como buena fuente de ingresos

Luego que Puranoticia.cl revelara detalles respecto del polémico cobro de $1.500.000 por día que el concesionario de la playa del quinto sector de Reñaca realizó a la organización del Maui & Sons Viña del Mar Open, la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, en la Ciudad Jardín comenzó a dar vueltas la idea respecto a que la concesión del balneario debería quedar a cargo del Municipio.

$3 millones fueron los que debieron pagar para poder realizar los dos días de actividad, que congregó a más de un centenar de deportistas; mientras que para febrero el monto subirá a $6 millones por los siguientes dos días; cuestión que causó indignación debido a que estas sumas de dinero no están estandarizadas ni reguladas en ningún documento oficial, motivo por el cual hablan de "cobros arbitrarios".

Con el objetivo de hacer frente a esta situación, solicitaron que la Armada de Chile –representada por la Capitanía de Puerto, que forma parte de la Comisión Municipal que ve estos temas– asuma el compromiso de intermediar respecto a la realización de actividades deportivas en zonas concesionadas a particulares.

Tras esta primera medida, la intención ahora es doblar la apuesta y solicitar formalmente al Ministerio de Defensa, representado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que el Municipio de Viña del Mar dispute la concesión de las playas de Reñaca, replicando lo que realizan actualmente en los balnearios como la Playa del Deporte, Caleta Abarca, Los Marineros, Acapulco o El Sol, entre otras.

CONCESIONES MARÍTIMAS

El terreno de playa, la playa, el fondo de mar y las porciones de agua, son bienes nacionales de uso público, es decir, patrimonio de todos los chilenos, y pueden ser entregadas en concesión a personas naturales o jurídicas. Es decir, cualquier persona, empresa, organización o servicio público que desee desarrollar un proyecto en dichos sectores, debe contar previamente con una autorización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que se denomina «Concesión Marítima».

El Ministerio de Defensa explica que para acceder a una concesión marítima, el interesado debe presentar su solicitud en la respectiva Capitanía de Puerto, la cual revisará los antecedentes que, de cumplir con el reglamento, los entrega a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es la que finalmente resuelve. Si se otorga, se efectúa un decreto que debe pasar por la Contraloría.

Es justamente éste el trámite que deberá seguir la Municipalidad de Viña del Mar en el caso que se decida a disputar la concesión marítima de las playas de Reñaca, las cuales se encuentran paralizadas hace años, manteniéndose los mismos concesionarios que datan de los tiempos de la administración de Virginia Reginato en la Alcaldía. Fuentes de Puranoticia.cl al interior de la casa edilicia aseguraron que la idea concita interés, pues ven como una buena fuente de ingresos el administrar dichos balnearios.

INGRESOS PARA VIÑA

Dos de los concejales consultados por Puranoticia.cl que se mostraron a favor de esta iniciativa son Tomás de Rementería (PPD) y Pablo González (PC), quienes, tal como señalaron las fuentes de este medio en la administración municipal, son buenas fuentes de ingreso para las arcas financieras del Municipio de la Ciudad Jardín.

De Rementería, quien ha planteado este tema en las administraciones alcaldicias de Jorge Kaplán y Virginia Reginato, aseguró que el tema ya fue conversado con la gestión de Macarena Ripamonti y que la respuesta "ha sido positiva", pues aseguró que tanto la jefa comunal como el director de Concesiones, Mario Araya, "entendieron que es una fuente de ingresos y una fuente de imagen" y porque "no puede ser que el concesionario preste las lucas y el Municipio presta los servicios".

"Hoy hay un Departamento de Concesiones fortalecido, donde hay gente nueva y joven que lo hará productivo porque el Municipio, más allá que se transparenten las lucas del Casino, necesita que le generen ingresos los estacionamientos, las vías públicas y todo eso. Entonces, si queremos invertir, tiene que salir de ahí. La próxima semana veré el estado de todas las concesiones, porque me reuní con el Director de Concesiones y su planta, y me dijeron que lo tomarían en serio porque la Alcaldesa entendió que es una muy buena fuente de ingresos para Viña del Mar".

LOS MOTIVOS A FAVOR

Por su parte, el concejal Pablo González señaló a Puranoticia.cl que son varios los factores a favor a la hora de pensar en que una solicitud de este tipo puede llegar a buen puerto: "Yo no lo veo un imposible porque no hay impedimentos legales; porque tenemos equipos profesionales del Departamento de Concesiones; porque el Municipio tiene experiencia administrando playas; y también porque tenemos equipos fiscalizadores, que es sumamente importante", sostuvo.

Además, precisó que "es lo más correcto hacerlo" debido a que aseguró que la Armada, a través de la Capitanía de Puerto "ha dejado en evidencia que no tiene la capacidad fiscalizadora ni de control de los concesionarios de las playas"; esto, debido a los cobros sin regulación que el administrador del quinto sector de la playa Reñaca ha efectuado a organizaciones que pretenden realizar actividades.

De igual forma, sostuvo que "hoy tenemos la gran oportunidad que el Municipio levante un modelo de negocios que vaya en pro de las playas del sector de Reñaca", añadiendo que "creo que están todos los elementos, tanto la voluntad política como de las organizaciones sociales y deportivas, para que efectivamente el Municipio dispute las concesiones que hoy el Ministerio de Defensa le entrega a particulares que han demostrado que lo han hecho un feudo personal".

CONDICIONES

Quien también abordó este tema en diálogo con Puranoticia.cl fue el concejal René Lues (DC), quien dijo ser partidario de la iniciativa sólo bajo algunas condiciones, principalmente relacionadas a la gestión del privado en la concesión.

"Si la administración privada resulta inconveniente o contradictoria para los intereses municipales o se entrega un servicio inadecuado, a mí me parece perfectamente posible que el Municipio pueda intentar obtener el control de aquellos espacios, para brindar un mejor servicio con mejores intereses para el Municipio", afirmó el edil demócrata-cristiano.

No obstante, reiteró que esto dependerá de la evaluación rigurosa que se haga del trabajo en Reñaca: "No es solamente la voluntad de hacerlo, es saber si lo haremos mejor, si no es un mayor problema porque en vez de beneficio se puede transformar en un problema mayor para el Municipio".

Ahora, si dicha evaluación es positiva y se ve que el concesionario ha cumplido una buena labor, Lues dijo que en ese caso, disputar la concesión "por el sólo hecho de tener el control de estos espacios, no me parece una alternativa positiva".

CONTRARIOS A LA MEDIDA

Como contraparte, quienes se mostraron abiertamente contrarios a la medida fueron los concejales Carlos Williams (RN) y Sandro Puebla (Ind-PS), quienes argumentaron que el Municipio no cuenta con funcionarios y que los servicios en playas los realizan de mejor manera los privados que un ente municipal.

Williams sostuvo que "más que el Municipio hacerse cargo de la concesión de la playa de Reñaca, la autoridad marítima, que es la responsable del borde costero, debería ser más clara y enfática en dar los lineamientos para que los concesionarios puedan tener algún tipo de ganancia por lo que dejan supuestamente de percibir cuando hay algún evento deportivo, pero ellos son los que deben dictar los lineamientos en este sentido".

Y complementó que "no me parece correcto principalmente porque existe un porcentaje de funcionarios que debe tener un Municipio y en este momento yo creo que ya estamos prácticamente superando los márgenes que permite la ley. Creo que con lo que tenemos en este momento no nos podría dar para contratar más gente y hay otros servicios prioritarios que podrían pasar a depender del Municipio como el aseo, la mantención de luminarias, antes de hacerse cargo de una playa".

Finalmente, el concejal Sandro Puebla indicó que "no sería una buena idea porque en el caso de las playas no se trata sólo de prestar seguridad y limpieza, que es lo que podría hacer el Municipio, sino que también de prestar servicios, arriendo de implementos, servicios higiénicos, etcétera... es decir, labores que ejercen mucho mejor los privados. Además, es preferible que los funcionarios municipales estén abocados a otras tareas en vez de andar colocando reposeras".

