Cobros arbitrarios del concesionario: piden intervención de la Armada ante compleja situación del deporte en el quinto sector de Reñaca

A pesar de haber sido todo un éxito el Maui & Sons Viña del Mar Open, la primera fecha del Circuito Nacional de Surf que reunió a más de un centenar de deportistas y que se disputó este sábado 7 y domingo 8 de enero en el quinto sector de Reñaca, no todo fue positivo en torno a la realización de este evento deportivo en Viña del Mar.

Y es que el torneo develó la compleja situación que enfrentan las actividades deportivas que se realizan en las playas con concesión marítima y que son organizadas por clubes deportivos, a los que los concesionarios les cobran sumas de dinero no estandarizadas ni reguladas para efectuar sus respectivas competencias, tal como ocurrió este fin de semana en la concurrida playa del quinto sector de Reñaca.

COBROS EN REÑACA

Para la realización de la primera fecha del torneo de surf chileno, el concesionario le cobró $1.500.000 por día al organizador del evento y que para febrero el monto subirá el doble ($3.000.000); esto, a pesar de que el Municipio de Viña del Mar declaró la exención de derechos municipales y que toda la publicidad se hizo en la vía pública.

El problema, más allá del cobro o del monto –que por cierto, complica a cualquier club u organización deportiva–, es que la cifra que pide el concesionario por evento no está regulada bajo ninguna normativa de la Armada de Chile –a través de la Capitanía de Puerto–, a diferencia de la ordenanza municipal que sí estandariza el precio por eventos a desarrollarse en la comuna.

"Los concesionarios de las playas, sobre todo del quinto sector, bajo la administración de la Armada, se arrogan potestades que muchas veces sobrepasan lo que es un racionamiento lógico respecto de que, en este caso el Municipio y nosotros como Concejo, declaramos la excepción de derecho municipal, sin embargo los concesionarios cobran por la actividad y el uso de la playa; en este caso $1,5 millones por día y el año anterior $3 millones por día, y cuyo cobro no está estandarizado en una tabla de valores u ordenanza", señaló el concejal Pablo González.

Bajo este contexto, el edil comunista presentó sus reparos respecto a la falta de acción de la Armada de Chile frente a este problema, pues a pesar de que integran la comisión conjunta con el Municipio, dijo a Puranoticia.cl que la Capitanía de Puerto "no se hace responsable de decir que, por ser un evento deportivo no lucrativo, declara su excepción de pago, porque está el concesionario. En la práctica, todos tenemos derecho a ocupar las playas, pero el concesionario abusa de eso".

Cabe hacer presente que este problema en Viña del Mar sólo se suscita en las playas concesionadas por la Armada en Reñaca, especialmente en el quinto sector, pues en el resto de los balnearios, como Caleta Abarca, playa El Sol, Acapulco, Los Marineros o Playa del Deporte, se trata de concesiones municipales.

COMPROMISO

Con el objetivo de subsanar esta situación, González adelantó que, tomando en cuenta que la Armada forma parte de la comisión municipal, solicitará formalmente que la institución asuma el compromiso de intermediar respecto a la realización de actividades deportivas en zonas concesionadas a particulares.

Al respecto dijo que "propuse que se formara una mesa de trabajo especial, donde estuviera la Armada, el Municipio y todas las actorías que correspondan, para evaluar este tema porque no puede ser que la Armada participe en una comisión conjunta, donde ellos nos piden la excepción de derechos, pero cuando tú lo haces en las playas que tienen concesionadas, ellos dicen que no se meten".

Por ello, insistió en que "no puede ser que el concesionario sea el que autorice o no el uso de la playa, porque es un bien de uso público y el pagarles o no pagarles, para muchas organizaciones significa no realizar la actividad, por lo tanto es limitar el libre ejercicio de desarrollar actividades, en este caso, un campeonato que no es lucrativo, que es apoyado por marcas, sólo porque el concesionario no recibió el monto que consideraba, a título personal, que debían pagarle por el uso".

"Acá, el Municipio está tomando el guante respecto de este tema, pero la Armada tiene que hacer un compromiso en la comisión conjunta, de no dejar al arbitrio el cobro del uso del área", concluyó el edil del Partido Comunista.

PROYECTO DE LEY

En torno a toda esta problemática que afecta a las organizaciones deportivas de playa, el diputado Tomás de Rementería (PS) adelantó a Puranoticia.cl que presentará un proyecto de ley que regule y establezca de manera prioritaria y de interés nacional a los deportes de playa como el surf, el canotaje en mar, el voleibol playa o el fútbol playa, entre otros.

Y es que a su juicio, "en el tema de los cobros de los concesionarios de playa me parece que hay que establecer una política. Yo voy a hablar con el jefe de Zona y con la Directemar, para ver de qué forma podemos dialogar y establecer un sistema de cobros que sea más justo para la práctica de deportes e incluso las instalaciones de pequeños comercio. No puede ser que una persona perciba una concesión a títulos bastante onerosos pero de bastante bajo monto, y que después pueda convertirlo en una cuestión de un altísimo costo económico para ganar".

Además, De Rementería explicó el proyecto señalando que el objetivo es que "permita que sea más fácil sacar reglamentos desde el Ministerio de Defensa, que regule esta situación, porque hemos visto no sólo en el quinto sector de Reñaca, sino que en diversos concesionarios de playas que dificultan las cosas, les hacen cobros excesivos a las personas que quieren practicar deportes y a la realización de campeonatos".

Por último, el parlamentario socialista sostuvo que "yo creo que eso debiera estar exento de pagos cuando se hacen campeonatos, porque después se reinvierte en el propio deporte. Por ejemplo, las platas que ganaron en el Open de Viña, ellos lo reinvierten en la Federación de Surf de Chile y, en el fondo, se usa para formar a futuros surfistas. También con esto esperamos acercar a más personas a estos deportes de playa y en ese sentido estamos trabajando con un grupo de abogados y queremos contactar a las federaciones para redactar el proyecto".

Vale mencionar que Puranoticia.cl tomó contacto con la oficina de Relaciones Públicas de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, quienes se comprometieron a entregar información respecto al tema de las concesiones marítimas en Reñaca, sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta favorable.

PURANOTICIA