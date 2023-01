Plan de reconstrucción en Viña del Mar: Gobierno destinará $35 mil millones para edificar 346 viviendas afectadas por incendio

Autoridades gubernamentales y municipales se dieron cita en el gimnasio Polideportivo de Viña del Mar para presentarles a los dirigentes de las zonas afectadas por el megaincendio del 22 de diciembre en la parte alta de la Ciudad Jardín el «Plan de Reconstrucción», instancia en la que se detallaron las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en los sectores devastados por el fuego.

En concreto, la estrategia contará con tres grandes ejes de intervención: habitacional, urbano y socio comunitario, proceso que se efectuará por medio de una planificación estratégica e integral del territorio afectado por el fuego, incluyendo perspectiva de mitigación, reducción del riesgo de desastre y de valor ambiental.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

«Plan de Reconstrucción de Quebrada Siete Hermanas» lleva por nombre la iniciativa presentada en detalle por la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas Leiva, quien a su vez es la coordinadora para la reconstrucción del lugar, quien explicó que el plan busca reconstruir, recuperar y regenerar los barrios y zonas afectadas como Forestal Sur, Tranque Forestal Sur, Lomas Vista al Mar, Parcela 15-1, Nueva Esperanza, población Irene Frei y Esperanza 2011.

"La cantidad de viviendas que tienen daños no reparables, es decir, que tenemos que reconstruir, son 346 viviendas que deben ser reconstruidas y sobre las cuales ya estamos empezando a trabajar en las condiciones para la asignación de los subsidios y esperamos poder iniciar la asignación de los primeros subsidios durante febrero", indicó la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.

En la instancia también se informó que 403 fueron los hogares catastrados a través de la ficha Ficha Básica de Emergencia (FIBE), del Ministerio de Desarrollo Social; y que 379 unidades habitacionales fueron catastradas a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Del total de familias afectadas por el megaincendio en Viña del Mar, hubo dos grandes grupos que generaron las propuestas de solución: Titularidad del predio, donde hay 155 familias propietarias, 175 que no lo son y 49 que vivían en condición de campamento con trabajo de por medio del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu); y Evaluación de daño, resultando 15 viviendas con daño leve, 13 con daño moderado, 5 con daño mayor y 346 con daños no reparables.

PLAZOS Y COSTOS

De esta manera, y tal como lo indicó, durante las próximas dos semanas se dará inicio a la entrega de los primeros subsidios para reparación, dando inicio al proceso en las viviendas que sufrieron daños leves producto de las llamas. En tanto, durante febrero se dará inicio a la asignación de los subsidios para la reconstrucción de las viviendas. Finalmente, en los próximos seis meses se espera iniciar la construcción de las primeras viviendas emplazadas en terrenos que así lo posibiliten.

En cuanto a los costos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estima que el costo de la reconstrucción de viviendas y el abordaje de las inversiones en lo urbano, es de unos $35 mil millones. No obstante, la subsecretaria Rojas indicó que "esperamos poder contar con el aporte de otros sectores y otras entidades, que nos permitan re-mirar este costo". Cabe hacer presente que dicho monto se divide en $17 mil millones para reconstrucción de viviendas y $18 mil millones para proyectos de inversión.

Además, los plazos se van a calcular dependiendo de las opciones que los vecinos tengan para reconstruir su vivienda, porque explicaron que "no es lo mismo construir una vivienda en un terreno que ir a buscar una al mercado cuando alguien adquirió una o construyó dos o más viviendas en un terreno que así lo amerite". En ese sentido, se van a calcular en función de la condición de los terrenos y las alternativas a las que opten o se posibiliten para cada uno de los damnificados.

Al respecto también se pronunció la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González Cortés, quien sostuvo que una de las características de esta emergencia es "la gran diversidad de realidades", con algunas viviendas de material ligero y otras de material sólido, las que necesitan distintos mecanismos para poder habilitar una vivienda de emergencia: "En las de material sólido se requiere de procesos de demolición para luego habilitar el terreno e instalar estas viviendas", explicó respecto al distinto progreso que se aprecia entre casas ubicadas en mismos sectores.

ZONAS DE RIESGO

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó la temática desde el riesgo de construir en zonas no autorizadas. En ese sentido explicó que son 33 las familias que vivían en situación de riesgo y que se está evaluando su reubicación.

"El riesgo es casi propio de todos los lugares. El Congreso Nacional, de hecho, está en una zona declarada de riesgo. El tema es que el riesgo se puede mitigar. El riesgo tiene distintas maneras de tratarse. Entonces, en este caso, son 33 familias en situación que se está reevaluando. Nosotros no vamos a ser irresponsables de avalar una situación de riesgo inminente", indicó el secretario de Estado.

Además, sostuvo que "eso ha ocurrido en otros lados del país. A mí me tocó la quebrada de Macul, donde la gente se instaló en la orilla y con riesgo, y hubo que sacarlos en la noche y hoy todavía hay una toma de alto riesgo e inminentes efectos sobre las familias. Acá no vamos a caer en eso, entonces estamos buscando una alternativa, analizando casos, conversándolo con ellos también. No le diría que es blanco o negro, sabemos que es una zona de riesgo que requiere un tratamiento específico y estamos buscando las alternativas", añadió Montes.

SOLUCIONES A LARGO PLAZO

Las soluciones a largo plazo para el tema habitacional en Viña del Mar fue abordado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien catalogó esta acción como "el gran desafío", ya que indicó que esto dice relación no sólo con el megaincendio en la parte alta de la comuna, sino que también con cómo se piensa el futuro del desarrollo urbanístico con enfoque de riesgo en sectores como Viña del Mar o Valparaíso.

"Ese es un desafío que hoy se está evaluando, pero hay procesos para dar viviendas adecuadas en sectores donde no vaya a correr riesgo la vida de las personas, que es lo primero, y para eso se han individualizado ciertos casos y se está trabajando por parte de la Subsecretaría, que en el fondo son un par de casos que van a tener que ser movidos de esa pendiente porque lo que se tiene que poner en relevancia es la vida de las personas", concluyó la jefa comunal.

