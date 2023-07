Piden intervención del ministerio de Transportes ante cambio de recorrido de línea 301 que afectaría a sectores de Viña

"La inoperancia del seremi Benigno Retamal me obliga a recurrir al ministro de Transportes”, manifestó preocupado el diputado, Andrés Celis, ante el cambio de recorrido de microbuses de la línea 301 de “Sol y Mar”, anunciado de forma sorpresiva y sin existir las condiciones necesarias para su realización y que se concretará a partir del próximo lunes.

Al respecto, el parlamentario RN señaló que ”la línea 301 de 'Sol y Mar', recorre desde Gómez Carreño hasta Peñablanca, pero habrá un cambio de recorrido y de terminal, que significará reducir el tramo, pues llegarán sólo hasta el lugar donde se ubicaba antiguamente el Restaurante Long Beach, en Reñaca, dejando de cubrir sectores de Gómez Carreño, Jardín del Mar y alrededores de Clínica Reñaca. Las consecuencias de esto afectarán a los usuarios, que tendrán que tomar dos locomociones para llegar a destino, y también a los choferes respecto de sus condiciones labores, en cosas tan básicas como ir al baño”.

El diputado representante del distrito 7, agregó que ”llama aún más la atención que se trata de una decisión de cambio de garita que se había dejado sin efecto el año pasado y que, sin embargo, se reactiva, sin mayores resguardos o medidas paliativas. Es por esto que yo pedí al seremi suspender la medida, y oficié solicitándole información respecto de motivos del recorte de recorrido, causa del cambio de Terminal desde Gómez Carreño a Peñablanca, y de la decisión inicial a la actual; además de medidas que se están adoptando o pretenden adoptar para evitar que se generen inconvenientes no sólo para los choferes, sino que también para los usuarios de la línea 301. Y ante el nulo pronunciamiento del seremi y la preocupación de los conductores, es que decidí recurrir formalmente al ministro de Transportes, buscando su intervención en el asunto. También sería importante que el representante legal, Reinaldo Sánchez, pudiera referirse al respecto ya que hasta el momento ha guardado silencio.”

Con esto concuerda Guillermo Menares, dirigente sindical de conductores de la Línea 301, quien además explicó que ”son dos horas de Peñablanca. Nosotros entramos a la población de Belloto Norte y después nos vamos a Viña del Mar, a Reñaca. A veces nos demoramos dos horas, terrible. Imagínense, dos horas para acá y dos horas para allá, son casi cuatro horas de viaje. Y un conductor no va a poder ir al baño, lavarse las manos. Porque uno llega a Long Beach. ¿Y dónde va al baño? Ni un restaurante le va a prestar al baño una micro. Además, en las playas dicen no estacionar. No se puede estacionar porque está lleno de autos.”

Menares agregó que "yo tengo mucha gente que viaja de Belloto Norte a Jardín del Mar a trabajar, a asesoras de hogar, guardias, gente a la clínica. Y me dicen qué estupidez más grande. No piensan en la gente, en cómo está el país. Y la gente va a tener que pagar doble pasaje. Imagínense bajarse ahí, tomar para arriba. Después bajar al centro Reñaca, tomar una para acá. Y esta línea hace años que llega arriba. Más de 15 años ya.”

Alguno choferes de la lÍnea 301 de “Sol y Mar” paralizaron parcialmente sus actividades este lunes 4 de julio, situación que podría repetirse este próximo lunes 10, fecha en que iniciaría el nuevo recorrido para los microbuses.

