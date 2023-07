Piden desvincular del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota a funcionaria investigada por el caso «Sierra Bella»

Un mes tuvo que pasar para que se confirmara oficialmente que la doctora Beatriz Chamorro Arancibia se encuentra vinculada contractualmente con el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), situación que ha levantado una serie de críticas por ser la médico de profesión una de las presuntas implicadas en el bullado caso de la compraventa de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago.

Se trata de la ex directora de Salud de la administración de Irací Hassler (PC), quien actualmente está bajo la lupa de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el rol que habría cumplido en la polémica compraventa, ya que es apuntada como una de las funcionarias que conocía las condiciones de la transacción, sin que hubiera objetado la intención de adquirir el inmueble por más de $8.200 millones, a pesar de que su avalúo fiscal no superaba siquiera los $2 mil millones.

Bajo este contexto, el pasado 20 de abril la fiscal Blanca Farías solicitó la incautación del vale vista de la compraventa, indicando que funcionarios que participaron del proceso sabían que estaban pagando mucho más por el inmueble y que, incluso, la Dra. Beatriz Chamorro "tenía pleno conocimiento que el precio estaba abultado".

"FORMA PARTE" DEL SSVQ

Fue el martes 6 de junio cuando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó remitir un oficio al SSVQ para conocer la situación laboral de la profesional, acción que se llevó a cabo el viernes 9 de junio. No obstante, el silencio de la repartición estatal se mantuvo por más de un mes, hasta que finalmente se confirmó, vía Transparencia, que efectivamente Chamorro trabaja en el Servicio de Salud.

"Con respecto a su consulta, puedo confirmar que la Dra. Beatriz Chamorro forma parte de nuestro personal en la actualidad", sostiene el escueto documento solicitado por Omar Ferrero de Evolutiva Medio y firmado por la abogada Pamela Verdugo Johnston, jefa subrogante del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.

Cabe hacer presente que las interrogantes expresadas en la Comisión de Salud de la Cámara Baja del 6 de junio pasado tenían que ver con la forma de ingreso de la profesional al Servicio de Salud, con la naturaleza jurídica de su contratación, con su remuneración y con los motivos por los cuales esta repartición de salud decide contratar a una profesional que se encuentra imputada por un bullado caso.

Si bien, el SSVQ responde a la pregunta principal que tiene que ver con la confirmación de que la Dra. Beatriz Chamorro está vinculada contractualmente con dicho organismo, aún son varias las preguntas que resta por responder, manteniéndose por el momento el silencio del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota.

PIDEN SU DESVINCULACIÓN

Son estas situaciones las que mantienen en entredicho el vínculo contractual entre la profesional y el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, tal como lo han hecho saber parlamentarios de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 7 (zona costera) como del Distrito 6 (zona interior), los que incluso han solicitado separar de sus funciones a la cuestionada ex Directora Municipal de Salud de Santiago.

El diputado Andrés Celis señaló al respecto que "yo pregunté en la Comisión de Salud hace un mes, delante de la Ministra de esta cartera, si era efectivo que se había integrado al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. No se me contestó. Y me entero, literalmente, por un medio de comunicación digital, que era efectivo. Es decir, a mí se me esconde, se me oculta esta información y se le da a un medio de comunicación digital por medio del Consejo de la Transparencia".

Y agregó que "le exijo una explicación a la Ministra de Salud de por qué se me ocultó esta información y, además, que se le desvincule de forma inmediata a esta persona que, por cierto, no le hace ningún bien a la salud en Viña del Mar, al Servicio y mucho menos a alguien que está absolutamente cuestionada hoy día en nuestro país".

SOSPECHAS POR ASIGNACIONES

Junto a recordar que la Contraloría General de la República ordenó que debe restituir asignaciones que percibió de manera ilegal, el diputado Celis sostuvo que "estamos frente a una persona que recibió asignaciones por competencias que no le correspondían, que así lo determinó la Contraloría y que, además, está siendo investigada por una venta fraudulenta por parte del Ministerio Público. ¿Y qué se hace con ella? Se le premia contratándola el Servicio de Salud".

Es justamente este hecho el que abre las dudas del legislador: "En la contratación no hay nada ilícito hasta el momento, pero ojo con que haya recibido asignaciones por competencias profesionales mal habidas, como lo concluyó la Contraloría. Yo ya tengo mis dudas de si está bien contratada o no en el Servicio de Salud, porque eso ya corresponde a una falta que la Contraloría, al investigar, ha determinado, y no sé si al caer en esa falta se le podría haber contratado", dijo.

Celis también comentó que "tengo una duda de carácter administrativo, porque ella tiene que devolver ese dinero y no sé si hasta que no devuelva ese dinero se le podría contratar en otro servicio público".

De igual manera, adelantó que pedirá el acuerdo de la Comisión de Salud de la Cámara para insistir en el oficio enviado hace más de un mes, solicitando detalles de la contratación. Además, afirmó que lo hará particularmente a la directora del SSVQ (Andrea Quiero), con copia a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para conocer forma de ingreso, funciones que cumple, remuneración, entre otros aspectos.

DENUNCIA A CONTRALORÍA

Quien también comentó lo ocurrido en torno a este caso fue la diputada Camila Flores, quien sostuvo que "teníamos la fundada impresión de que esta persona efectivamente estaba ahora trabajando en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota".

Por este motivo, adelantó que "apenas nos llegue la información de manera oficial, respondiendo el oficio que envié de la Cámara de Diputados, voy a hacer la denuncia correspondiente para que la Contraloría se pronuncie respecto de esta situación que, sin duda alguna, me parece a lo menos irregular.

La parlamentaria RN por el Distrito 6 continuó su reflexión diciendo que "estamos hablando de una de las principales implicadas en el caso de la ex Clínica Sierra Bella y que sigue hoy haciéndose de recursos públicos trabajando en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, una persona que sigue siendo investigada, una persona que tiene juicios pendientes y, por lo tanto, me parece que la Contraloría tiene que pronunciarse respecto de la conveniencia o no de la contratación".

Flores precisó que "más allá de la normativa, me parece inmoral que se esté haciendo como un premio de consuelo el poder trabajar en nuestra región y en un área tan sensible como la salud. Como no puede trabajar en la región Metropolitana, la instalan en la región de Valparaíso. Espero que la directora del SSVQ dé respuestas, porque sin duda alguna vamos a denunciar esta situación ante la Contraloría".

Por su parte, la diputada republicana Chiara Barchiesi comentó que "el mínimo de exigencia ética es que ella dé cuenta a la justicia respecto de Sierra Bella antes de seguir prestando servicios al Estado", agregando que "la izquierda ideológica es incapaz de asumir responsabilidades de sus actos, porque ven al Estado como una bolsa de empleo y una manera de enriquecerse. Por eso vemos este impresentable juego de sillas musicales".

PIDE ESPERAR INVESTIGACIÓN

Finalmente, el diputado Tomás Lagomarsino, ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, expuso que "por supuesto que se ve estéticamente muy mal que se haya contratado en el Servicio Salud Viña del Mar - Quillota a la ex Directora de Salud de la Municipalidad de Santiago, a la Dra. Beatriz Chamorro".

"Pero a pesar de que se ve estéticamente muy mal, hay que esperar el resultado de la investigación de la Fiscalía, si es que es formalizada y por cierto, juzgada y sancionada, si es que fue partícipe de la compra de este establecimiento de salud, la ex Clínica Sierra Bella, a un precio excesivamente alto y que está siendo investigado por ello", continuó el parlamentario independiente, pero cercano al Partido Radical.

"Hasta donde tengo entendido, la doctora Chamorro se dedica más al área sanitaria y no a la compra de inmuebles. Por supuesto que no se puede descartar a propósito de esto que haya eventualmente estado involucrada, pero yo esperaría el resultado de la investigación y la decisión de fiscalía de si es formalizada o no. Si es que llegase a ser formalizada, creo que no habría ningún espacio ni posibilidad de que continuara en el Servicio de Salud y espero que allí las autoridades de dicho servicio tomen las decisiones necesarias en aquel momento", concluyó Lagomarsino.

