Pesadilla en Concón: Seguidilla de problemas con cañerías tienen aburrida a la comunidad y ponen a Esval nuevamente en la mira

“Soy vecino de esa calle y el 2 de mayo avisé que había una filtración. Nunca fueron a arreglarla, Esval esperó que quedara la embarrada para solucionar el problema”, dice @donshand en la página de Instagram de Alerta Concón. “Keanu estaría feliz, ha sido el año de la MATRIX!!!! en Concón, gracias a los expertos trabajos de Esval”, comenta con ironía @maty_elcata y @dantent se pregunta “¿Cuándo se hará algo en serio con la rotura de matrices???”.

Estos son parte de los varios comentarios que constantemente hay en redes sociales cada vez que hay un rompimiento de matriz en Concón, lo cual ha sido bastante seguido, para pesar de los conconinos de los barrios más antiguos de la comuna.

Este miércoles fue el último de ellos: Un rompimiento de matriz obligó a suspender las clases en el colegio Villa Aconcagua, en calle Río Limarí y afectó a los sectores de Villa Concón 2, Vista al Mar, Villa Aconcagua y sus alrededores. Pero no se trata de un hecho aislado. Hace cinco días en calle Los Abedules con Magallanes otro problema con agua aparentemente servida indignó a la comunidad. El 24 de abril hubo otra rotura en Calle 7 con Cortés. El 17 de ese mismo mes un contratista de Esval hundió su camioneta en un socavón formado en el mismo lugar donde hace un tiempo hubo otro rompimiento de matriz, y durante la madrugada ya había ocurrido otra rotura de matriz en avenida Magallanes con Manantiales.

Así suma y sigue hacia atrás, pues por años Concón sufre por los constantes problemas con las matrices de agua dañadas o derechamente rotas, que impactan en la calidad de vida de los vecinos, en su salud e higiene y en la dignidad de poder contar con un servicio sanitario mínimo, especialmente tratándose de una comuna turística y una de las principales ciudades de la región de Valparaíso.

“¡Recién está como tratando de llegar!”, cuenta Carmen Gladys Gallardo, vecina de Villa Concón 2 cuando abre la llave a ver si ya llegó el agua en su casa. Relata con molestia que estos problemas son pan de cada día y de hecho, debido al rompimiento que ocurrió este miércoles cerca del colegio Villa Aconcagua estuvo desde temprano y hasta las 21.30 horas de este miércoles sin suministro. “Se suponía que iba a llegar a las 6 de la tarde y tengo toda la loza junta, y los niños no tuvieron jardín. En los grupos de Whatsapp del barrio todo el mundo preguntaba cuándo llegaba el agua, y no pasaba nada… ahora recién se siente que está botando sarro con mucha presión. Esto es insólito, cuando ocurre esto no hay colegio, no hay jardín, no hay nada. No se puede cocinar, los baños están cochinos, y además es algo de lo que uno depende. Es muy desagradable, el agua es algo esencial por salud, los virus, un montón de cosas”.

Carmen Gladys aclara que en su caso es la primera vez que vive algo así en su sector, pero que sabe que los conconinos están aburridos de lo mismo: “Sé que esto es algo que pasa a cada rato en Concón, sobre todo a quienes viven al lado del Santa Isabel, que se rompe siempre. Yo trabajo en colectivo y transito por todo Concón y a cada rato pasa esto, una cuadra más arriba, luego una cuadra más abajo, no puede ser”, relata.

RESPONSABILIDAD DE ESVAL

La concejala Gabriela Orfali asegura que el tema es “complejo” pues “Esval no se ha hecho cargo del recambio y mantención de las matrices y con el desgaste del tiempo esto se ha ido dañando cada vez más y cada vez es más frecuente los cortes, arreglos que han hecho. Este año han tratado de hacerse más cargo para poder solucionar los problemas porque la gente pasa días sin agua y no es justo. Pero acá hay una responsabilidad de Esval de poder mantener y hacerse cargo de lo que significa dar un buen servicio a la comunidad”.

Además, recuerda que “han habido daños extra a vecinos, accidentes, y la empresa tampoco se hace responsable de lo que les sucede. Esval, como empresa de servicios, debe mejorar mucho su trabajo. Está tratando de hacerlo, pero es lento. Uno no puede dejar pasar años y años y sólo ser reactivo, o sea, cuando la situación no da más, arreglarlo. La Municipalidad debe levantar la voz por sus vecinos y oficiar y hacer que la gente no esté pasando los cortes de agua de forma constante”.

Al respecto, sobre un problema que parece no tener solución, Alejandro Pérez, subgerente zonal (s) de Esval, sostuvo que "la situación de este miércoles corresponde a una rotura puntual en calle Río Limarí, que no tiene relación con las que se han dado anteriormente en el eje Magallanes-Manantiales. En este último punto, hemos abordado la situación, invirtiendo $106 millones en renovación de la red de agua potable, concretando el recambio de más de 234 metros de tuberías”.

Puranoticia.cl consultó por los motivos de estas fallas en las cañerías de Concón y si la empresa asume la responsabilidad, pero la respuesta fue la siguiente: “El esfuerzo de nuestros equipos ante estas emergencias es controlar lo antes posibles las fugas y evitar efectos para nuestro servicio. A ello se suma nuestro plan habitual de renovaciones de redes de agua potable y alcantarillado. Sólo en Concón, estamos invirtiendo más de 1 millón de dólares entre 2023 y 2024 para este tipo de proyectos".

