PDI investiga homicidio de hombre atacado con objeto contundente en Cañete

Un violento ataque ocurrido durante la madrugada de este sábado terminó con un hombre fallecido en la comuna de Cañete, Región del Biobío. La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene una serie de diligencias para establecer las circunstancias del crimen y dar con sus responsables.

El hecho movilizó hasta el sector a detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción, quienes trabajaron junto a peritos del Laboratorio de Criminalística en el sitio del suceso para recopilar antecedentes y evidencia relacionada con el homicidio.

De acuerdo con la información preliminar obtenida durante las primeras diligencias, la agresión se habría registrado cerca de la 01:00 horas de este sábado.

El comisario Fabricio Núñez Paredes, de la Brigada de Homicidios de Concepción, explicó que la víctima fue abordada por un grupo de personas cuya identidad todavía no ha sido establecida.

Según los antecedentes policiales, los desconocidos atacaron al hombre utilizando un objeto contundente. Producto de la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el mismo lugar.

Las circunstancias que antecedieron al ataque y las razones por las que el hombre fue abordado forman parte de los aspectos que actualmente intenta determinar la investigación.

Tras las primeras pericias en el sitio del suceso, los equipos especializados de la PDI continuaron desarrollando diligencias destinadas a reconstruir la dinámica del homicidio y recopilar información que permita individualizar a los participantes.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni de sospechosos identificados por el crimen.

La investigación continúa en desarrollo y está enfocada en establecer la identidad de los autores y las circunstancias que derivaron en el ataque fatal ocurrido durante la madrugada en Cañete.

PURANOTICIA