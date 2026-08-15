Adolescente de 17 años muere tras ser atacado en plena vía pública en Frutillar

Un ataque registrado en plena vía pública terminó con la muerte de un adolescente de 17 años durante la mañana de este sábado en Frutillar, Región de Los Lagos. El hecho es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), que mantiene diligencias para identificar a quienes participaron en la agresión.

Según los primeros antecedentes recopilados por los equipos policiales, el joven resultó herido en una de sus extremidades inferiores luego de ser atacado por causas que todavía están siendo investigadas.

Tras la agresión, vecinos que se encontraban en el sector auxiliaron a la víctima y la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar. Pese a los esfuerzos realizados, el adolescente falleció posteriormente en el recinto asistencial.

El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, comisario Paulo Rivera, explicó que durante la mañana de este sábado la unidad recibió una solicitud de la Fiscalía Macrozona para concurrir e iniciar las diligencias correspondientes.

“Antecedentes preliminares indican que la víctima fue agredido en la vía pública, siendo trasladado por vecinos hasta el Hospital de Frutillar, donde ingresó con lesiones en la pierna izquierda, falleciendo posteriormente”, señaló el funcionario policial.

A partir de estos antecedentes, detectives de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt comenzaron las pericias en conjunto con especialistas del Laboratorio de Criminalística Regional.

Los equipos trabajan en el levantamiento de evidencia y otros antecedentes que permitan determinar cómo se produjo el ataque y establecer la identidad de quienes estarían involucrados.

De acuerdo con Rivera, las diligencias tienen como objetivo “esclarecer la dinámica de los hechos y de él o los responsables de la agresión de la víctima”.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha informado públicamente sobre sospechosos identificados por el crimen. Tampoco existen antecedentes oficiales respecto del elemento con el que habría sido provocada la lesión que presentaba el adolescente.

La investigación continúa bajo las instrucciones del Ministerio Público, mientras la PDI desarrolla nuevas diligencias para establecer las circunstancias del homicidio y dar con él o los responsables.

PURANOTICIA