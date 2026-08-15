Gobierno remueve a delegado presidencial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal

Un pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama terminó provocando un nuevo cambio entre las autoridades del Ejecutivo. El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, luego de que se acreditara que mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal ubicado en el sector de Portofino.

La salida de la autoridad fue comunicada por el Ministerio del Interior, luego de que el organismo contralor estableciera que los hechos constatados implicaban una vulneración al principio de probidad administrativa.

“El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”, señaló el Ejecutivo mediante un comunicado.

Tras la salida de Urrejola, la subrogancia de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral quedó en manos del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores Fredes. La autoridad permanecerá en esas funciones mientras el Gobierno resuelve quién asumirá definitivamente el cargo.

El caso se originó a partir de una denuncia realizada bajo reserva de identidad y posteriormente investigada por la Contraloría Regional de Atacama. El pronunciamiento del organismo, fechado el pasado 7 de agosto, abordó la situación de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.

Los antecedentes recopilados por la Seremi de Bienes Nacionales indican que la situación no era reciente. Un catastro efectuado en 2019 ya había detectado una ocupación irregular asociada a Urrejola, condición que volvió a ser constatada durante una fiscalización realizada en terreno el 2 de junio de este año.

Se trata de una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, que se encontraba cercada y contaba con una construcción de material ligero. Según la estimación de Bienes Nacionales, el terreno habría permanecido ocupado irregularmente durante aproximadamente 16 años.

Los antecedentes también dieron cuenta de que Urrejola residía en Chañaral debido a sus funciones como autoridad y utilizaba el inmueble principalmente durante los fines de semana.

Uno de los aspectos considerados por Contraloría fue precisamente el cargo que desempeñaba Urrejola. Como delegado presidencial provincial contaba con facultades relacionadas con la fiscalización de bienes fiscales y podía requerir la restitución de este tipo de propiedades, circunstancia que aumentó la relevancia administrativa de los hechos constatados.

A raíz de las conclusiones, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del caso. Además, fijó un plazo de 10 días hábiles para informar sobre el avance de las diligencias.

En paralelo, la Seremi de Bienes Nacionales deberá adoptar las medidas necesarias para terminar con la ocupación irregular, gestionar el desalojo del inmueble y realizar el cobro correspondiente por el período durante el cual el terreno fiscal fue utilizado.

La situación, además, ya había sido puesta en conocimiento de la Delegación Presidencial Regional de Atacama durante junio, cuando Bienes Nacionales informó los antecedentes para que se adoptaran las medidas pertinentes.

PURANOTICIA