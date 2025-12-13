PDI desbarata casinos ilegales en Lautaro e incauta 205 máquinas

Un amplio operativo policial permitió desbaratar el funcionamiento de locales de juegos de azar ilegales en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. La acción, encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI), culminó con la incautación de 205 máquinas tipo casino y la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad china.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lautaro, en coordinación con la Fiscalía Local, tras una orden de investigar que alertaba sobre la operación de salones de juego sin autorizaciones legales ni patentes municipales. Las diligencias incluyeron análisis criminal, inteligencia policial y consultas a la Superintendencia de Casinos y al municipio de Lautaro.

Durante el operativo, personal de la PDI, junto a funcionarios de Seguridad Pública Municipal y del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, acudió a dos locales ubicados en calle Bernardo O’Higgins, donde se constató el funcionamiento ilegal de 205 máquinas tipo casino. Además, se incautaron cerca de 10 millones de pesos en efectivo, mientras que el avalúo total de los equipos alcanzó 125 millones de pesos.

Entre los detenidos, dos mantenían situación migratoria irregular, habiendo ingresado al país por pasos no habilitados, por lo que fueron denunciados ante la autoridad administrativa correspondiente. Los cuatro imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para su audiencia de control de detención, quedando formalmente investigados por su participación en la operación ilícita.

