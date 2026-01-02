Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Aysén por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Aysén por amenaza de incendios forestales.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se informa que se realizó un análisis técnico donde se determinó zonas con alta probabilidad de generación de incendios forestales, adicionalmente, considerando los pronósticos meteorológicos se determina la existencia de condiciones propicias para el desarrollo y/o propagación de los mismos.

Adicionalmente, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

- Alerta AA1: Evento de altas temperaturas extremas en Litoral Interior Norte (31-33°C) y Patagonia Subandina Norte (32-34°C) pronosticados para el día domingo 4 de enero del 2026.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred informó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomienda a la población "mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder;no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales (https://web.senapred.cl/visor-chile-preparado/).

En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: Conaf (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134). Además, ten presente que ante las altas temperturas debes evitar exponerte al sol durante las horas centrales del día (11:00 a 17:00hrs.máxima radiaciónultravioleta); y vigilar la temperatura corporal y condición de niños/as y adultos mayores, ya que dichos grupos suelen deshidratarse con facilidad".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA