Partido Popular inscribe a Octavio González, uno de los líderes originales del Frente Amplio, como candidato a Gobernador de Valparaíso

Luego de años alejado de la política, y de regreso en su natal Quillota, el ex presidente del Partido Humanista (PH) y uno de los primeros líderes que tuvo el Frente Amplio (FA), Octavio González, decidió emprender un nuevo desafío, aceptando dar inicio a una candidatura por la Gobernación Regional de Valparaíso, instancia a la que se inscribió ante el Servicio Electoral (Servel) como independiente, en cupo del Partido Popular.

Quien además fuera ex candidato a la Alcaldía de Quillota, coordinador nacional del FA y jefe político de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez durante el 2017, compartió en diálogo con Puranoticia.cl sus sensaciones respecto a esta nueva etapa en su vida, que ahora lo tendrá compitiendo por el máximo puesto regional.

En primer lugar cuenta que mientras hacía su vida laboral en Quillota, desde el sector de Boco donde tiene su domicilio, Octavio González recibió un ofrecimiento del Partido Popular, que incluía a los ecologistas, animalistas y a la comunidad de niños neurodivergentes, quienes le propusieron liderar una "campaña verde, ecologista, social y popular", temas que a su juicio no son abordados por los candidatos actuales

"Aceptaron mi independencia y decidieron que pudiera levantar estos temas que no se levantan en campaña y que no tienen que ver con disputas del oficialismo ni de la derecha, sino que tienen que ver con temas excluidos. Hoy hay proyectos y programas ecologistas y verdes, pero en la práctica no son aplicables en los modelos de las gobernaciones o alcaldías, entonces son titulares. Entonces vamos con propuestas ecologistas, verdes, inclusivas y neurodivergentes, que nos parece tremendamente importante visibilizar. Esto no es una disputa de los mundos oficialistas ni de derecha, sino que es un levantamiento de temas que nos parecen relevantes", dijo.

Quien trabajara codo a codo con figuras como Giorgio Jackson o el propio Presidente Gabriel Boric expresó también que desea liderar "una Gobernación inclusiva, porque no sólo los temas ecologistas y verdes son abandonados, sino que creemos que no hay una comunicación entre los polos económicos, sociales y culturales de la región. Hoy hay un abandono de la microagricultura, de los temas sociales que nos afectan, como la delincuencia en la región. Hay temas absolutamente de titulares, pero los datos son tremendamente duros respecto a la violencia, y esto hoy no lo vemos en un proyecto nacional ni regional que se esté abordando de forma responsable".

Respecto a la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca, quien buscará la reelección en octubre, comentó que "me parece que ha hecho un buen intento, pero creo que con un intento no alcanza. Debemos hacer esfuerzos mucho mayores y debemos ser más proactivos que reactivos. Por ejemplo con lo de los incendios, que fue una catástrofe que sacudió a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Bueno, ¿qué se está haciendo proactivamente para que eso no vuelva a ocurrir? Me parecen absolutamente insuficientes las gestiones que se están haciendo a nivel de Gobernación".

En cuanto a los candidatos de la derecha con los que competirá, María José Hoffmann (Chile Vamos), Francesco Venezian (Republicanos) y Manuel Millones (Independiente), confesó que "me parece que es valioso que exista diversidad, inclusive en la propia derecha. Creo que los tres candidatos representan a mundo distintos de la derecha y es una disputa que me parece novedosa, que no la habíamos experimentado, y creo que pueden enriquecer el debate con una mirada distinta, pero valiosa que estén puestas sobre la mesa".

Finalmente, acerca de sus atributos y los motivos por los cuales la ciudadanía debería votar por él, dijo que "ésta es una región verde en su historia, que debe ser inclusiva, porque tenemos tantos déficit que hoy es el momento de empezar a suplir todas las carencias y crear un proyecto unitivo, porque yo soy candidato de unidad, en ningún caso uno que representa sólo a un sector de la política tradicional".

