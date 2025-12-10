Padre e hijo mueren baleados en la cabeza en Cabrero: PDI investiga el doble homicidio

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el asesinato de un padre y su hijo en Cabrero, Región del Biobío.

El hecho ocurrió la noche del martes en el sector rural El Progreso, donde ambos fueron encontrados sin vida con impactos de bala en la cabeza.

Según informa 24 Horas de TVN, el comisario Pablo López, de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, precisó que las víctimas corresponden a un hombre de 42 años y su hijo de 15. “Se logró establecer que ambas personas salieron desde su casa cerca de las 21:00 horas para trasladar a un sujeto a bordo de su automóvil”, señaló.

Horas después, la madre y pareja de los afectados fue informada del ataque y reconoció los cuerpos. La PDI indicó que, tras el crimen, “fue visto el automóvil de las víctimas circulando a gran velocidad”, por lo que se realizan pericias para esclarecer lo sucedido".

Hasta ahora no se conoce la identidad del autor ni las circunstancias que rodearon el doble homicidio.

