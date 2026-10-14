Operador de bulldozer muere tras caer desde unos 50 metros en faena minera de Taltal

La minería chilena sumó una nueva víctima fatal durante 2026. Un trabajador de 61 años murió la madrugada de este miércoles 14 de octubre en una faena ubicada en la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta, en un accidente cuyas causas todavía no han sido establecidas.

El hecho ocurrió en la mina Rajo Aguilucho, perteneciente a Minera Las Cenizas, donde el trabajador se desempeñaba como operador de bulldozer para Transportes Santa Elvira, empresa contratista que prestaba servicios en el lugar.

Según los antecedentes preliminares, el hombre realizaba movimientos de tierra cuando el vehículo que conducía cayó por un desnivel de aproximadamente 50 metros. La situación quedó al descubierto después de que el jefe de turno intentara contactarlo mediante comunicación radial sin obtener respuesta.

Ante la falta de contacto, personal de la faena inició su búsqueda y encontró al operador al fondo de la excavación. Hasta ahora no se han determinado las circunstancias que provocaron la caída, por lo que se mantienen pendientes los resultados de la investigación correspondiente.

A través de un comunicado, el Grupo Minero Las Cenizas informó que "procedió a activar todos los protocolos establecidos por la compañía para verificar en terreno los controles críticos asociados a la operación de equipos móviles, estabilidad de terreno, rutas de tránsito y segregación de áreas de trabajo".

Asimismo, aseguraron que "la empresa está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente".

Cabe hacer presente que con este nuevo accidente, la cifra de trabajadores fallecidos en faenas mineras durante 2026 llegó a 13, de acuerdo con los antecedentes consignados en la información disponible.

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