Nuevos detalles de la “lucha de egos” en el círculo de hierro de Ripamonti: Las ambiciones de la abogada Ayllach y del silencioso Rissetti

Nuevos antecedentes logró recopilar Puranoticia.cl en relación a la eventual salida de la abogada Hiam Ayllach como Directora Jurídica del Municipio de Viña del Mar, situación que se interpreta como un verdadero terremoto al interior de la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti, considerando que la profesional presuntamente desvinculada es (o era) su amiga y brazo derecho.

La sorpresa se ha tomado a los más altos funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, pues Ayllach era considerada como la "jefa de gabinete" de Ripamonti, instancia a la que llegó luego que se le despejara el camino con la salida de Janna Sakalha, el antiguo "hombre fuerte" del Municipio. Por esto, no pocos se referían a la abogada de profesión como "la Manam de Ripamonti", recordando a María Angélica Maldonado, la antigua jefa de gabinete de la ex alcaldesa UDI Virginia Reginato.

De personalidad "fuerte", de carácter "confrontacional" y a la que "muy pocos" la podían vencer en algún debate. Así catalogan fuentes de Puranoticia.cl en el Municipio a Ayllach, sobre quien últimamente pesaban una serie de cuestionamientos, críticas y hasta denuncias relacionadas a malos tratos de su parte hacia funcionarios. De esta manera, se repetiría la historia que gatilló en la salida de Janna Sakalha.

Cabe recordar que el también abogado salió del Municipio luego de una feroz discusión que sostuvo con la alcaldesa Ripamonti, relacionado justamente a los tratos que el entonces jefe de gabinete mantenía con algunos funcionarios. Su salida –como ya se dijo– le allanó el camino a Hiam Ayllach para que comenzara a adquirir poder en el Municipio, el mismo que la habría llevado a protagonizar las mismas controversias, lo que, en consecuencia, también le habría costado su puesto en la Alcaldía, aunque actualmente la profesional se encuentra con una licencia médica.

BRITO PIERDE FUERZA EN VIÑA

Tal como ahora, en aquella oportunidad (agosto de 2022), la salida de Sakalha provocó otro terremoto en el autodenominado «Municipio de Cuidados», teniendo en cuenta que el abogado de profesión es parte importante de la llegada de Macarena Ripamonti al poder, pues fue justamente él quien sugirió el cambio de apellidos de la Alcaldesa (su nombre original es Macarena Molina), además de haber sido fundamental en que fuera ella la candidata de Revolución Democrática a Viña del Mar y no la otra carta que el círculo del diputado Jorge Brito tenía en mente: Hiam Ayllach.

Meses antes de la campaña por la Alcaldía de Viña del Mar, la pareja del ex constituyente Jaime Bassa quedó embarazada y declinó competir en la Elección Municipal, privilegiando su vida familiar. Así es como el plan de Brito y Bassa se vio truncado, debiendo inclinarse por Macarena Ripamonti, una joven cientista jurídica que precisamente trabajaba en el Congreso Nacional con el diputado Jorge Brito. A su vez, Ayllach lo hacía con el senador Juan Ignacio Latorre, todos de las filas de RD.

Como se logra apreciar, de confirmarse la salida de Hiam Ayllach del Municipio de Viña no sólo se genera un quiebre en su círculo de hierro, sino que para muchos también se considera como la pérdida de fuerza de Jorge Brito en la Ciudad Jardín; esto, considerando que muchos de los más altos directivos que están –o han estado– en la Alcaldía habrían sido recomendados (o designados) por el propio legislador, incluida su hermana, Camila Brito, quien continúa desempeñándose como coordinadora de Desarrollo Económico y Turístico en el autodenominado «Municipio de Cuidados».

"Con esto terminan de sacarlo de la ecuación y el accionista mayoritario está perdiendo la mayoría de sus acciones", dijo una fuente consultada por Puranoticia.cl, quien tiene amplio conocimiento de lo que pasa en el Municipio de Viña del Mar, pero que prefirió –para "no tener problemas"– resguardar su identidad.

LOS VERDADEROS MOTIVOS

Pero más allá de lo que significa la presunta salida de la abogada de profesión, hay otra arista que se abre: ¿Qué se busca con su desvinculación? Fuentes de Puranoticia.cl en el Municipio de Viña del Mar indicaron que son dos las posibilidades que se abren: primero, que la alcaldesa Macarena Ripamonti recupere el protagonismo, un tanto ensombrecido por el poder que llegó a adquirir Hiam Ayllach durante el último tiempo; pero también para potenciar la figura de Leonardo Rissetti, ex administrador municipal quien hoy ostenta el cargo de jefe de gabinete de la Alcaldesa.

"Macarena está en una etapa donde cree que por sí sola llegó a esto y por eso el primero del que se deshicieron fue de Janna Sakalha, quien fue sacado con los mismos argumentos de ahora con Hiam Ayllach, de peleas y malos tratos, pero esto es para que ella quede sola", comentó la fuente de Puranoticia.cl.

Pero no sólo esto, pues la misma fuente de este medio en el Municipio de Viña del Mar aseguró que, además, "a Leonardo Rissetti le acomoda que Ayllach salga porque él no estaba brillando y parecía que nunca tenía el control de nada. De hecho, Rissetti salió de administrador para ser jefe de gabinete, pero en ese instante Jannah se lo comía laboralmente, así es como optaron por sacar a Jannah".

Cabe recordar que el abogado Leonardo Rissetti fue quien contrató a Ripamonti como asesora legislativa del diputado Jorge Brito. Esto, mientras el profesional se desempeñaba como jefe de los equipos legales de la bancada Frente Amplio - Revolución Democrática. Luego, con el triunfo en las Municipales de 2021, la Alcaldesa le contrató ahora a él, designándolo como Administrador Municipal de Viña del Mar, cargo que dejó en octubre de 2022 para desempeñarse como Jefe de Gabinete.

La eventual salida de Ayllach del Municipio también favorecería a Rissetti por el hecho de obtener mayor protagonismo, pero también para poder tener vía libre para generar ciertos acuerdos con el mundo privado. Al interior de la casa edilicia justamente se coloca a este personaje como un eje importante en ciertos acuerdos y convenios: a punta de ejemplo, el reciente y controvertido negocio de las luces ornamentales a cambio de publicidad; esto, además, considerando su estrecha relación con Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar; y con Rodrigo Ferrada, un reconocido empresario gastronómico de la ciudad, de hecho Risetti siempre se le vía en sus locales nocturnos, actualmente no. Inclusive fuentes del mismo Frente Amplio cuentan que en la época de campaña se habría facilitado uno de sus locales de calle Valparaíso para que sea utilizado como centro de operaciones cuando estaba la campaña de Maca Ripa.

"En estricto rigor, sólo han sacado a gente que le hacía sombra a Rissetti. Hiam le hacía sombra porque todo el mundo buscaba soluciones con ella, no con él. No por nada la llamaban la «Manam». Pero también porque, en la práctica, nadie piensa en Rissetti como Jefe de Gabinete", dijo a Puranoticia.cl.

Vale hacer presente que Leonardo Rissetti tiene buena evaluación al interior de la Municipalidad, sobre todo con los trabajadores, aunque no pocos advierten que su figura no tiene mayor trascendencia en la Alcaldía: "Tú vienes al Municipio de Viña del Mar y no tienes idea quién es el jefe de gabinete. Antes tenías a Sakalha, luego a Hiam, entonces, ¿en qué minuto es él el Jefe de Gabinete? Eso explica la jugada".

TENÍA INFLUENCIAS EN RIPAMONTI

Ante todas estas informaciones, Puranoticia.cl conversó con los concejales René Lues (DC) y Tomás de Rementería (PPD) respecto a la eventual salida de Hiam Ayllach como Directora Jurídica de la Municipalidad de Viña del Mar.

El primero señaló que "la información oficial que he recibido es que la Directora Jurídica se encuentra con licencia médica por problemas de salud y que necesita recuperarse. Sin embargo, si en algún momento se llegara a concretar su salida del Municipio, sería una de las mayores pérdidas para la gestión municipal".

En ese sentido, Lues explicó que esto pasa "no sólo porque ella forma parte del proyecto original, sino también porque junto al ex asesor Janna Sakalha y a la ex directora de Dideco, Natalia Brauchy, es una de las pocas personas con capacidad de análisis estratégico, opinión propia e influencia en la autoridad para hacérsela presente".

"Este tipo de asesores son muy importantes en cualquier gestión, sobre todo en una de corte autoritario como la actual pues, de lo contrario, las autoridades se llenarían de colaboradores que reciben instrucciones sin cuestionarlas, y eso es muy negativo para una buena y sana administración", agregó.

También expuso que "estimo que sería bueno revisar la cantidad de licencias por salud y estrés que se han solicitado en el autodenominado «Municipio de Cuidados», ya que son muchos los funcionarios de confianza y de carrera que han sufrido acoso y persecución laboral en estos dos años y medio de gestión".

Por su parte, el concejal De Rementería puntualizó que "siempre va a haber ruido con este tipo de casos, indudablemente... además porque no es una funcionaria más. Pero doña Hiam tiene su carácter y yo no me adelanto a nada. Ella es una persona de carácter y es fregada, pero hace su pega. A mí no me gusta cuando se intenta sacar ventaja y hay muchos en el Municipio que hacen eso".

"Ahora, si le piden el cargo, éste es de exclusiva confianza de la Alcaldesa, así que yo no le pondría más color que el que tiene", añadió el edil del PPD.

Finalmente sostuvo que "la gente va pasando. Recordar que también estuvo un señor que fue su brazo derecho, y se fue (Sakalha). Si dejara a la gente que no funciona, dirían que no cambia; entonces ella debe tener una dinámica de cambiar, así que yo creo que está bien. Si alguien no funciona, se traslada o se cambia".

Como se ha indicado de manera oficial, por el momento, Hiam Ayllach se encuentra alejada de sus funciones por tener problemas de salud que la mantienen con licencia médica, aunque no son pocos en el Municipio los que están al tanto de una discusión sostenida con la alcaldesa Macarena Ripamonti a raíz de las quejas que ha recibido la máxima autoridad relacionada al trato que la abogada mantienen con los funcionarios y que, a su vez, habrían desencadenado su salida del «Municipio de Cuidados».

