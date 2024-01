Círculo de hierro de Macarena Ripamonti en la cuerda floja: Alcaldesa "golpea la mesa" tras fracasos y fiascos judiciales en el municipio de Viña

Al asumir Macarena Ripamonti en la alcaldía de Viña del Mar, nombres como Patricia Mardones, Patricio Rojo, Janna Sakalha, Hiam Ayllach entre otros, comenzaron a formar el equipo de confianza y más cercano a la alcaldesa, el denominado círculo de hierro, el mismo que ahora está en la cuerda floja.

La administración de la alcaldesa de Viña del Mar ya vivió una crisis en agosto del 2022 cuando al interior del municipio, una fuerte discusión entre la alcaldesa y en ese entonces, su jefe de gabinete, Janna Alfonso Sakalha Díaz, terminó con el creador de "Maca Ripa" fuera del poder municipal que él mismo había creado.

Sakalha no solo era el jefe de gabinete de Ripamonti, sino que además era el creador de Macarena, literal, "hasta le cambió los apellidos" cuentan en el círculo interno para que su nombre fuera mucho más atractivo políticamente y "sonara más lindo para el electorado".

PLAN ORIGINAL NO CONTEMPLABA A RIPAMONTI COMO ALCALDESA DE VIÑA

Con Sakalha fuera del municipio quien fue tomando cada vez más poder en el círculo de hierro de la alcaldesa fue su amiga, la pareja del ex constituyente Jaime Bassa, la joven abogada Hiam Ayllach.

La historia de Ripamonti y esta abogada se cruza años atrás. Mientras la abogada funcionaba como asesora del Senador Juan Ignacio Latorre, Ripamonti hacía lo propio con el diputado Jorge Brito.

Fue justamente este diputado y el ex constituyente Jaime Bassa que idearon un plan para desbancar a Virginia Reginato y a la derecha del municipio viñamarino y la candidata original justamente era Hiam Ayllach.

El perfil era perfecto, sin embargo quedó embarazada a pocos meses de iniciarse el periodo de campaña y decidió dedicarse por completo a su hija, ahí fue cuando se le encomendó a Sakalha buscar un reemplazo y apareció Macarena Ripamonti, quien inicialmente se había pensado como figura municipal, pero en Concón.

SAKALHA VERSUS AYLLACH

Si bien la salida del creador de Ripamonti el pasado agosto del 2022 no se asocia a la abogada en cuestión, el círculo interno cuenta a Puranoticia.cl que la relación de ambos nunca fue cordial. La abogada, más política incluso que la propia alcaldesa, siempre quiso el puesto de jefe de gabinete, le era más atractivo, por lo cual ante la salida de Sakalha ella tendría un lugar preponderante, y lo tuvo, claro que a un costo muy alto para el municipio y la unidad jurídica que ella dirige que hoy generó un nuevo quiebre interno en el municipio viñamarino.

FRACASOS Y FIASCOS JUDICIALES

Los errores que ha cometido el área jurídica del municipio de Viña del Mar son bastantes y le han costado millones a las arcas municipales.

Según el sitio de transparencia del municipio de Viña del Mar, con información hasta el 2022 eso sí porque no está actualizado, en abril de ese año la abogada Hiam Ayllach contratada para ser la Directora Asesoría Jurídica ganaba un sueldo de más de 3 millones 800 mil pesos por mes.

Pero su trabajo ha generado malos resultados, algunos a la vista como la desvinculación errada de una ex directora de seguridad ciudadana, que luego ganó un juicio que le costó al municipio 50 millones de pesos.

Se suma a eso que el "municipio de cuidados" no cobró boletas de garantía de la licitación de fuegos artificiales del 2023 por más de 250 millones de pesos porque literalmente se vencieron.

También se produjo el abandono del juicio por los estacionamientos de la población Vergara que de ganarlo podría haber significado ingresos a las arcas municipales de 14 mil millones.

Se suma a este verdadero descalabro el no pago oportuno de deudas previsionales con AFP Habitat llegando a una deuda de más de mil millones en intereses, solo por haber elegido una estrategia judicial distinta.

Y la guinda de la torta habría sido el bochornoso concejo municipal en donde la administración Ripamonti quedó al descubierto cuando no había nada claro en la firma de convenios para las luces ornamentales y el millonario negocio de la publicidad.

RIPAMONTI GOLPEA LA MESA

Fuentes al interior del municipio viñamarino y cercana a la edil confirmaron a Puranoticia.cl el rumor de pasillo que hablaba de un quiebre entre la alcaldesa y su más cercana colaboradora, y que incluso le habría pedido la renuncia a su cargo.

La decisión de Ripamonti de desvincular a su Directora Jurídica no habría sido fácil para ella, según las mismas fuentes al interior de la casa consistorial viñamarina, esto porqué Ayllach no sólo es su asesora jurídica, sino que tiene un rol más importante en el gabinete alcaldicio, donde participa activamente en decisiones políticas, de gestión del municipio, administración de personal, entre otros, muchos de los cuales anteriormente desempeñaba Sakalha, su ex jefe de gabinete.

“El Rol de Hiam Ayllach en el municipio es mucho más allá que ser la abogada de la Alcaldesa, ella ve todos los temas, es la jefa de gabinete en las sombras de la Alcaldesa, toma decisiones, da órdenes y todos entienden que cuando ella habla lo está haciendo por instrucción de la alcaldesa, con quien son muy cercanas” dice nuestra fuente al interior del municipio.

El creciente poder de Ayllach y su fuerte temperamento, sobre el cual muchos asesores y funcionarios han manifestado sus quejas, habría generado incomodidad en la primera autoridad comunal, ya que su desempeño como Directora jurídica constantemente estaba quedando en tela de juicio y la abogada no daba señales de preocuparse mucho de esta situación, sino más bien de seguir abordando mas asuntos fuera de su área de gestión, lo que para muchos era una señal de que Ayllach siempre consideró que ella debió haber sido la primera Alcaldesa del Frente Amplio en Viña del Mar y no Macarena Ripamonti.

Por ahora la abogada se encontraría con licencia médica a la espera que a su regreso deje el cargo en donde por lo menos hasta ahora, Ripamonti parece seguir siendo la que verdaderamente manda al interior del municipio, primero fue Sakalha y ahora Ayllach, "no le tiembla la mano a la jefa" es ahora el comentario de pasillo en el círculo de hierro de la alcaldesa viñamarina.

