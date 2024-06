Nuevo socavón en Jardín del Mar podría provocar deslizamiento de tierra en Reñaca

El diputado Andrés Celis ofició a las Seremis de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas de Valparaíso, además de al municipio de Viña del Mar, para que informen sobre la situación de la calle Eklonia, Jardín del Mar, en Reñaca, que se encuentra bajo un eventual riesgo de aluvión.



En el oficio, el parlamentario solicitó que las autoridades informen si estaban al tanto de esta situación, detallen los reclamos recibidos y especifiquen las medidas adoptadas para evitar un nuevo aluvión en el referido terreno. El diputado también exigió que se señalen los plazos de ejecución de estas medidas y los recursos invertidos en ellas.



El diputado Celis explicó que ofició debido a la preocupación de los vecinos, que han reportado múltiples incidentes de desprendimientos de tierra y aluviones en los años 1997 y 2017, ocasionados por el colapso del sistema de aguas lluvias durante temporales. "Es fundamental que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y actúen de manera oportuna para prevenir una tragedia. Los vecinos no pueden seguir viviendo con el temor constante de un desastre inminente. Necesitamos respuestas claras y acciones concretas", declaró el legislador RN.



A pesar de los diversos reclamos presentados, la comunidad aún no recibe una respuesta efectiva que garantice la seguridad ante un posible nuevo aluvión. Frente a esto, el parlamentario representante del distrito 7 aseguró que "es inconcebible que, después de tantos años y múltiples advertencias, aún no se hayan implementado las medidas necesarias para proteger a esta comunidad. Las autoridades tienen el deber de actuar con diligencia y responsabilidad, asegurando que los habitantes de Reñaca no sufran las consecuencias de una gestión deficiente en materia de infraestructura y prevención de desastres".

PURANOTICIA