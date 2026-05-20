Nuevo atentado incendiario en Curacautín tras la detención de Jorge Huenchullán en Temucuicui

Un segundo ataque incendiario se registró en la Región de La Araucanía, luego de la detención ocurrida en Temucuicui del líder mapuche Jorge Huenchullán Cayul y de su pareja, Carolina Padilla Manquel.

El nuevo atentado ocurrió en la comuna de Curacautín, donde al menos tres máquinas forestales fueron incendiadas por desconocidos.

Este hecho se suma a otro ataque registrado la tarde del martes en el Fundo Miraflores, en Lautaro, lugar donde fueron quemadas una retroexcavadora y un camión dumper. En ese procedimiento, además, un grupo de desconocidos redujo y maniató a los trabajadores que operaban las máquinas.

En el sitio del segundo atentado no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, se encontró una pancarta con consignas vinculadas a reivindicaciones territoriales.

El mensaje señalaba: “500 años de resistencia no se definen por un show mediático. Devolución total de Wallmapu. Frente a la represión. Acción y control territorial. Libertad para los peñis del Caso Grollmus y todos los P.P.M (presos políticos mapuches) y R.M.M (Resistencia Mapuche Malleco)”.

PURANOTICIA