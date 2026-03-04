Nuevo ataque incendiario golpea La Araucanía: queman maquinaria forestal y dejan mensaje alusivo a la causa mapuche

Un nuevo atentado incendiario se registró en las últimas horas en La Araucanía, esta vez en la comuna de Teodoro Schmidt, donde desconocidos quemaron máquinas de un predio forestal. Los autores del hecho dejaron una pancarta relacionada con la causa mapuche.

De acuerdo a los primeros antecedentes, se produjo hoy en la madrugada en la Hacienda El Budi, que se supone que cuenta con custodia policial, debido a que sufrió atentados similares hace dos años. En esta ocasión, no había personal de guardia.

En el lugar, efectivos de Carabineros que concurrieron tras el ataque encontraron una pancarta en la que se lee que “ni Kast, ni Boric detendrán la heroica lucha mapuche”. También demanda la libertad de presos mapuches.

Este hecho se suma al registrado a las 21:30 horas del domingo en la comuna de Lautaro, el que afectó a una empresa de áridos que se encontraba sin trabajadores. En este lugar, las pérdidas fueron avaluadas en 250 millones de pesos.

PURANOTICIA