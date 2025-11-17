Nuevo ataque incendiario en La Araucanía tras las elecciones: quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuches

La BIPE y peritos del Laboratorio de Criminalística investigan el ataque, ocurrido en medio de una seguidilla de hechos similares en la región.
Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, a pocas horas de concluidas las elecciones. No hubo heridos ni detenidos.
De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió a 30 kilómetros de Temuco, en la ruta S16, donde desconocidos quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuches y por Julia Chuñil.
El camión fue encontrado por Carabineros mientras se incendiaba en la cabina y posteriormente ubicó al conductor de la máquina, quien informó que había dejado estacionado el camión desde el sábado.
Por instrucciones de la fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE de la Policía de Investigaciones, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó a la región la semana pasada tras una seguidilla de atetados similares y anunció una serie de medidas de resguardo.
PURANOTICIA