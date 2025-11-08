Nuevo ataque incendiario de la WAM en La Araucanía, ahora en comuna de Carahue.

Un nuevo atentado incendiario se registró en la madrugada en la región de La Araucanía, esta vez en la comuna de Carahue, donde desconocidos quemaron dos maquinas y dejaron un lienzo de la organización Weichan Auka Mapu (WAM).

Este nuevo ataque se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado en las instalaciones de la empresa de Áridos Fernández, pocas horas del cometido en la comuna de Vilcún, donde desconocidos quemaron maquinaria y también dejaron lienzos de la WAM.

El dueño de la empresa, Hernán Fernández, informó que le quemaron dos maquinarias avaluadas en unos 80 millones de pesos.

"Esto es un negocio en el que tengo trabajadores, entonces todos dependen de un sueldo, y aquí lo truncan a uno y no puede seguir desarrollando su trabajo", dijo.

"Aquí mismo ya no tengo cómo poder cargar el material, no tengo cómo como moverlo, prácticamente nos dejan de brazos cruzados. No hay cómo seguir trabajando”, añadió.

PURANOTICIA