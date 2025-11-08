Condenan a 17 años de cárcel a sujeto que violó a su hija de 10 en Coihueco

El Tribunal Oral Penal de Chillán condenó a D.A.P.A. (43) a la pena de 17 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de violación de su hija de 10 años al momento de los hechos, cometidos en febrero de 2024 en la comuna de Coihueco.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Christian Osses (presidente), Raúl Romero y Claudia Montero (redactora)– aplicó, además, a D.A.P.A. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, el tribunal decretó la interdicción del sentenciado del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 25 de febrero de 2024, la menor nacida en 2013 estaba al cuidado de su padre, D.A.P.A., quien la llevó a una bodega aledaña al domicilio en que se encontraban, ubicado en la comuna de Coihueco, lugar donde procedió a violarla.

En esta investigación la Fiscalía trabajó con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

PURANOTICIA