Nueva semana de lluvias: sistema frontal y río atmosférico traerán intensas precipitaciones

Una breve pausa en las precipitaciones dará paso a una nueva semana marcada por las lluvias en distintas regiones de Chile.

Tras las Fiestas Patrias, un sistema frontal acompañado por un río atmosférico categoría 4 comenzará a afectar principalmente al sur y centro-sur del país.

De acuerdo con las proyecciones de Meteored, el lunes 21 de septiembre presentará condiciones relativamente más estables en gran parte del territorio, aunque podrían registrarse algunas lloviznas y chubascos aislados en sectores cordilleranos y precordilleranos entre las regiones de Maule y el norte de Aysén.

El escenario comenzará a cambiar desde el martes 22, cuando un nuevo sistema frontal ingrese al país acompañado por un importante aporte de humedad.

Las primeras regiones afectadas serán Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En sectores cercanos a Valdivia, Ancud y Chaitén, los modelos meteorológicos proyectan precipitaciones cercanas a los 30 milímetros diarios.

El avance del sistema hacia el norte será más lento debido a la presencia de altas presiones sobre las zonas central y norte del país.

Durante el miércoles 23, el frente alcanzaría La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, coincidiendo además con uno de los periodos de mayor aporte de vapor de agua.

Las proyecciones apuntan a que entre miércoles y jueves se producirán las precipitaciones más intensas. Algunos sectores ubicados entre Ñuble y Los Lagos podrían superar los 80 milímetros de agua caída en una sola jornada.

Las lluvias más abundantes permanecerían sobre la zona centro-sur al menos hasta el jueves 24. Sin embargo, el episodio no finalizaría allí.

Para el viernes se proyecta el desarrollo de un centro de baja presión frente al sur de Chile, condición que podría volver a intensificar las precipitaciones.

La inestabilidad asociada a este sistema se mantendría durante el fin de semana, dejando nuevos chubascos antes del ingreso de una masa de aire frío prevista entre la noche del domingo 27 y la mañana del lunes 28.

Uno de los aspectos que genera mayor atención es la cantidad de agua que podría acumularse durante todo el episodio. Las actuales proyecciones meteorológicas indican que algunas localidades del centro-sur podrían superar los 200 milímetros entre el martes y el fin de semana.

A ello se suma una elevada isoterma cero, condición que implica que una mayor proporción de las precipitaciones caerá en forma de lluvia en sectores donde habitualmente podría registrarse nieve.

Este escenario podría aumentar el volumen de agua que llegue hasta ríos y otros cauces, elevando la posibilidad de crecidas y eventuales desbordes.

El pronóstico todavía puede experimentar modificaciones durante los próximos días, especialmente respecto de los montos y sectores donde se concentrarán las precipitaciones, por lo que será necesario seguir las actualizaciones meteorológicas a medida que avance el sistema.

PURANOTICIA