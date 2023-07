"No le gustó el cargo" y "no quiere a la ciudad": Concejales de Quilpué en picada contra la alcaldesa Melipillán por reiteradas ausencias

Una fractura de costilla mantiene momentáneamente alejada de sus funciones a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, situación que ha generado una inesperada polémica en el Concejo Municipal a raíz de las ausencias de la máxima autoridad, las cuales son calificadas por algunos ediles como constantes y reiteradas. De hecho, se informó que la militante de Convergencia Social (CS) ha estado 66 días ausente, tanto de actividades municipales como de sesiones del Concejo, cifra que incluye permisos administrativos, vacaciones y licencias médicas, las que actualmente tienen en el principal sillón edilicio al abogado Pablo Piñones. Respecto a esta ausencia puntual de la máxima autoridad comunal, desde el Municipio de Quilpué informaron mediante una declaración que "como a cualquier persona, le requirió semanas de descanso y recuperación, que serán complementadas con sesiones de acompañamiento profesional para no empeorar la lesión". FUERTE ACUSACIÓN Puranoticia.cl abordó el tema en conversación con ediles de la comuna, quienes apuntan lisa y llanamente a un "desinterés" y "poco compromiso" de la Alcaldesa, tanto con el Concejo Municipal como con dirigentes sociales y vecinales de la comuna. El concejal Renzo Aranda (DC) manifestó que "veo desinterés por el espacio político del Concejo, porque es un espacio político donde también se discute y se aprueban cosas. Entonces ahí uno dice que si no le interesa venir a los Concejos –por la razón que sea– ahí uno dice que quizás no es tan importante para ella". El edil profundizó su crítica indicando que "la comuna se queja, los vecinos y dirigentes también se quejan porque les costó mucho conocer a la Alcaldesa. En segundo lugar, tras concertar estas reuniones, los dirigentes se quejan de la poca eficiencia; entonces muy poco provecho sacan de estas reuniones". Aranda también dio cuenta de un reclamo que le ha realizado a Melipillán desde el inicio de su gestión, a mediados de 2021: "Ella partió delegando responsabilidades al administrador municipal y ahí empezamos con diferencias, porque uno esperaría que se meta en los temas y que después de haberlos dominado empiece a delegar. Entonces le dije que quizás no hay tanto interés de meterse a caballo a los temas". TRIUNFO INESPERADO

Por su parte, la concejala Paola Olguín (PS) comentó que "creo que hay una falta de compromiso con la ciudad. Lo que he pensado es que para ella fue inesperado el triunfo como Alcaldesa y yo creo que ella no quiere a esta ciudad. Eso es lo que yo creo porque no veo ningún compromiso con la ciudad en estos dos años".

Consultada por los motivos que creía habrían detrás de esta grave acusación, la edil socialista aseguró que "lo desconozco porque no tengo ninguna relación con ella, nunca me ha hablado, no me dirige la palabra. En un Municipio que se declara feminista, no me cabe en la cabeza cómo no me ha dirigido la palabra, no la conozco, así que personalmente no puedo hablar de ella, salvo el trabajo que ha hecho".

En esto ahondó el concejal Aranda, quien sostuvo que "yo creo que en términos personales, a lo mejor a la Alcaldesa no le gustó el cargo", y agregó que "a lo mejor se hizo expectativas, se imaginó un sistema y una forma de hacer política que en realidad no le ha acomodado, y con la rigidez y forma de los Municipios, a veces no gusta nomás. A esta altura le veo poco interés de ser Alcaldesa, veo poca dedicación".

"A lo mejor se aburrió, se desencantó, ya no encuentra tan llamativo ser Alcaldesa. Como le dije: las responsabilidades importantes están delegadas. Yo le hice esa crítica, que no me gusta que una Alcaldesa nueva comience delegando responsabilidades, preferiría que se hiciera una idea de la gestión y luego con experiencia comenzara a delegar", completó el edil demócrata-cristiano.

¿RENUNCIA ANTICIPADA?

Tomando en cuenta tanto el "desinterés" como el "poco compromiso" que acusan los dos ediles mencionados, se les consultó si creían que esto pudiera derivar en una salida anticipada del cargo. Al respecto, Aranda comentó que "si ella decidiera por alguna razón no terminar su periodo, tiene que ver con un análisis mucho más profundo y personal porque en términos políticos eso le causaría un daño enorme al Frente Amplio, pero también hay que ver la salud de las personas".

"Yo creo que algo pasa en su fuero interno, que inclusive transmite eso, transmite que no se ve cómoda, que no se ve bien. Y por más que intenten hacer actividades, cosas y proyectos; no sé... hay algo ahí que no encaja", complementó.

En tanto, la concejala Paola Olguín dijo que "para que renunciara tendría que haber algún abandono de deberes. No creo que el partido la deje abandonar su cargo".

RESPALDA LABOR MUNICIPAL

Como contraparte, uno de los más cercanos a la gestión frenteamplista, el concejal Francisco Villegas (CS) respaldó la gestión de su correligionaria Valeria Malepillán, de la que dijo que "la Alcaldesa en este momento está con licencia médica, es un derecho adquirido, así que está recuperándose para volver a sus funciones".

De igual forma, afirmó que "a ella la veo siempre muy preocupada por la comuna. Siempre la he visto del mismo modo, a ella, a su equipo y a los funcionarios".

Consultado respecto a las duras críticas de los concejales Aranda y Olguín, Villegas precisó que "esas opiniones son en desconocimiento de las labores que realiza la Alcaldesa", a lo que agregó que "el origen de las críticas para mí no es tema".

Finalmente, el concejal de Convergencia Social expuso que "he visto críticas de personas que ni siquiera son del distrito, y eso me llama la atención. Yo los llamaría a que se acerquen al Municipio, a los concejales y se pongan a disposición de trabajar por la comuna. Yo creo que eso demostraría preocupación que, en lo concreto, no se nota por parte de ellos, se nota solo preocupación de las Concejalías y de la Alcaldesa, no de las otras autoridades que nunca se han visto por acá".

PURANOTICIA