Nieta de adulta mayor desaparecida en fundo de Limache: “El trabajo de inteligencia de la PDI lamentablemente ha fallado”

Lleva más de 70 días buscando a su abuela. Carla Hernández, nieta de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años que el 12 de mayo y en el marco de la celebración por el Día de la Madre desapareció en medio de un almuerzo en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, no se rinde en encontrarla, y confiesa a Puranoticia.cl que ha tenido sueños en los que logran dar con su paradero, pero advierte que en la realidad el día a día es cada vez más difícil de sobrellevar por la lentitud de la investigación y la poca información que a esta altura tienen.

-¿Cuál es la sensación que tienes a más de dos meses ya de su desaparición?

Angustia tremenda, tristeza, pero además rabia, porque siento que las cosas se podrían haber hecho distintas desde el comienzo.

-¿Cómo?

Porque aquí siempre la primera línea investigativa fue la línea del accidente, de que ella había subido por un sendero que tiene 150 metros aproximadamente, está en pendiente y que habría llegado arriba y se había caído accidentalmente al canal. Y nosotros como familia, siempre dudamos esa hipótesis, primero por su marcha, por el tiempo que avanzaba ella, ella caminaba bien, pero a un ritmo de una persona mayor, también ya tenía un dolor en una rodilla, artrosis. O sea, ella en la calle, en la calle plano, dentro de la casa, caminaba perfecto, pero en un terreno con tierra, con piedras y en pendiente, le habría costado muchísimo subir sola, entonces todo eso nosotros lo cuestionamos desde el primer minuto, y la Policía de Investigaciones aún así dice que nos dijo en ese momento que ella había tenido algo así como un shock de adrenalina, y que debido a eso, ella había podido llegar arriba y había tenido este accidente, y probablemente la encontrarían fallecida dentro de los próximos días. Y por eso se buscó en el canal, y también en los alrededores, las quebradas, se buscó por los equipos de la PDI, delegación de Bomberos, delegación municipal, luego vino la brigada ubicación de personas y estuvo ahí toda una semana, buscando en el canal y en los alrededores, y no encontraron pero absolutamente nada, ni un rastro. Eso también es lo que nos produce mucha extrañeza, que ya han pasado más de 70 días y no hay un solo rastro, ni un vestigio, nada. Ella andaba con una chaqueta larga, andaba con las cosas típicas de las abuelitas que andan bien abrigadas, con un chaleco blanco debajo, con camiseta, con su ropa interior, entonces también con unos zapatos que se desprendían fácilmente, con un collar de perlas, pulsera, también andaba con anillo. Nos parece muy extraño, muy, muy extraño, que ha pasado todo este tiempo y no hay nada de ella. Quizás si esto se hubiese investigado desde un comienzo como una posible intervención de terceros, que podrían haberlo hecho, porque podrían haber hecho un peritaje de cuánto se podría haber demorado ella ahí, desde el estacionamiento hasta arriba, y obviamente no habría dado el tiempo. Entonces, ¿cómo desaparece? O sale en un vehículo, escondida, porque hay cámaras también en la entrada que no identifican que ella sale, por lo menos de manera visible. No sale caminando, dentro de los autos tampoco iba, por lo menos de manera visible. O sea, o salió escondida en auto, o alguien la sacó por atrás, pero ella sola no podría haber salido, porque tendría que haber saltado algún cierre perimetral, o haber llegado arriba al canal. Entonces, eso ya es suficiente para que el fiscal hubiese dicho acá hay intervención de terceros. O sea, de otra manera es imposible. Además de intervención de terceros, hay un ocultamiento de ella…Nosotros no sabemos si ella está viva, si está fallecida, pero lo que sí sabemos es que a ella la están ocultando, porque si no, ya la habríamos encontrado hace mucho rato.

-¿Cómo evalúa la investigación? ¿Considera que se ha hecho todo lo posible?

Mira, yo creo que en un primer momento se hizo todo lo posible, pero todo lo posible en terreno, se desplegaron todos los equipos, y nosotros de eso estamos muy agradecidos. La primera búsqueda que se hizo fue muy buena, pero abandonaron la otra línea investigativa, que es la de intervención de terceros. Y yo creo que en el trabajo de inteligencia de la Policía de Investigaciones lamentablemente ha fallado, porque si hubiese habido también mayor intervención de parte del fiscal que dirige la investigación, se habrían dado cuenta que acá, obviamente, mi abuela no sufrió un accidente, sino que algo más pasó, y él hubiese dado instrucciones distintas a la Policía de Investigaciones, y ya estaríamos en otro resultado. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho desde un comienzo, y yo creo que el resultado sería distinto.

-¿Han recibido más pistas sobre el paradero de su abuela?

No, no hemos recibido ninguna pista, llamado, nada. Lo que a veces recibimos son fotos que sacan personas, abuelitas, que pudiesen parecerse, pero realmente no. Y lo que a mí igual me hizo ruido fue, hace poco, una persona que me llamó por teléfono y me dijo que me tenía tenía algo que decir, que guardara su WhatsApp, pero esa persona nunca más me habló.

-¿Y esa información se la pudo pasar a la policía?

No se la pasé porque el teléfono después ya no respondía. No tiene no tiene nada. Y todavía dije voy a esperar un tiempo a ver si esa persona decide comunicarse porque en realidad esta persona, si no quiere dar información, aunque la PDI tenga su número, nada, yo creo que lo va a botar. Esto fue hace menos de una semana, me quedé como esperando y todavía…

-¿Qué más le dijo esta persona? ¿Era mujer u hombre?

Era una mujer. Me dijo hola, me dijo tengo algo que decirte, agrégame a WhatsApp, y me cortó. Así nomás, así rápido.

-¿Y eso a qué hora fue?

Fue después de un llamado que yo hice en una radio, en Radio Libra creo que es, de Quillota. Yo hice un llamado y dije por favor, a todos los que estuvieron en el Fundo Las Tórtolas, si alguien vio algo o quizás alguien se sacó una foto, revisen las fotos, porque uno nunca sabe, a veces uno saca una foto y atrás aparece algo, entonces hice un llamado, si alguien sabía algo o que revisara si tenía alguna información, que me llamara por teléfono, y al poco tiempo recibí este llamado.

-Entiendo que había recibido una pista que había alertado por una camioneta que fue descartada por la Fiscalía también…

Fue descartada por la Fiscalía, pero yo no sé cómo se descartó ese hecho. Todavía me quedo con la duda en el fondo, porque dentro de los próximos días recién vamos a tener acceso nosotros como familia a la carpeta investigativa, entonces yo quiero ver cómo se hizo ese descarte en realidad, cómo se han hecho las diligencias y cómo se ha descartado información, porque el fiscal lo descarta, pero lo descarta sin mucho fundamento. Necesito ver con mis propios ojos lo que se hizo.

-¿Ustedes tuvieron amenazas hace poco, también. ¿Cómo están como familia con este tipo de situaciones?

Sí, nosotros el martes tuvimos una entrevista con Canal 13, ahí afuera del Fundo Las Tórtolas y me estacioné ahí detrás de los vehículos del canal. También estaba Mega y resulta que de repente llega una camioneta muy rápido y se estaciona en el camino, al lado de nosotros, pero en el camino, incluso dificultando el paso de los autos y se bajan cuatro personas y con una actitud muy violenta, muy agresiva, con palabras de grueso calibre, y empiezan a amenazar directamente al periodista, porque ellos no querían que se grabara absolutamente nada. Temían de que los periodistas vieran con un dron y que pudieran filmar una desarmaduría que ellos tienen, que al parecer funciona de manera ilegal. Estaban muy, muy nerviosos por los canales ahí… incluso trataron de sacar al camarógrafo del vehículo, así como bájate, bájate, y una vez que se bajó, le tiraron la camioneta encima, lo trataron de atropellar. Además, esta camioneta blanca tenía una placa patente que escondió frente a nosotros, así como diciendo estamos al margen de la ley y tenía los vidrios polarizados. Y resulta de que después pudimos constatar que esta placa patente tampoco correspondía al modelo de vehículo.

-¿Cree que a lo mejor tiene algo que ver con la desaparición de su abuela?

Claramente es para mí algo sospechoso, porque yo vi las fotos tomadas desde arriba, desde el dron, se ven muchos vehículos ahí. Yo no sé si eso es legal, no sé si lo han revisado como corresponde. Entiendo que la Policía de Investigaciones fue a esa desarmaduría y no encontró nada, pero no sé cómo revisaron, porque yo sospecho que hay un ocultamiento de mi abuela. Yo creo que si alguien entra a revisar una propiedad y mira por encima, da unas vueltas con unos perros, no va a lograr encontrar nada si a mi abuela la quisieron ocultar. O sea, mi abuela podría incluso estar enterrada, entonces yo creo que ahora todo es sospechoso y esta actitud tan agresiva, obviamente también nos hace a nosotros sospechar. Pero tampoco la idea es apuntar a alguien con el dedo, porque no tenemos pruebas, y ahí está el tema: no tenemos pruebas. ¿Y por qué no tenemos pruebas? Porque desde un comienzo no se cerca el sitio de suceso, nosotros no sabemos qué pasó en la noche en Las Tórtolas, quizás alguien ingresó, hizo algo, no tenemos idea. Nosotros tenemos el vídeo solamente de los minutos antes y después en que desapareció mi abuela, pero no tenemos el vídeo de la noche, no sabemos qué pasó ahí, entonces va a ser muy difícil llegar a los responsables. Yo lo único que pido es que por favor si hay algún responsable, que se sensibilice, que entienda que hay una familia sufriendo y que devuelva a mi abuela. Es lo único que pido, si se hace o no se hace justicia, ya eso es punto aparte pero yo lo único que quiero es encontrarla. Como familia lo único que queremos es eso.

-¿Cómo ha sido esto todo para ustedes como familia, Carla?

Mira, ha sido tremendo. Y de hecho te puedo decir que a veces sentimos como esta sensación de irrealidad, de pensar que es todo mentira. Porque imagínate, fuimos a celebrar el Día de la Madre con mi abuela, estábamos todos felices, todos contentos, porque estábamos reunidos, nos estábamos preparando para disfrutar el plato de fondo, el almuerzo, y solamente alcanzamos a comer la entrada… en cosas de minutos mi abuela desaparece. Ella se paró para ir al baño y había más gente de la familia en el baño. Ella quedó sola muy poco tiempo, lavándose las manos. Mi mamá pregunta ¿y la Chira?, le decimos a abuela Chira, y dicen se quedó en el baño, déjenla aunque sea un rato sola, entonces mi mamá dice ya, por si acaso la voy a ir a ver, y no estaba. Empezamos a buscar por todos lados, y la primera noche que nosotros vivimos fue muy terrible, empezaron a pasar las horas, empezó a atardecer, empezó a hacer frío y no encontrábamos a mi abuela. Entonces dijimos quizás se quedó encerrada en alguna dependencia, quizás se cayó, quizás qué le pasó…Hicimos de inmediato la denuncia en Carabineros, llegaron, dieron unas vueltas, tomaron las declaraciones y mi papá hizo la denuncia en la Tercera Comisaría del Limache y la buscamos por todos lados. Es horrible, de verdad es horrible todo lo que hemos tenido que vivir. Hay niños involucrados, mi abuela tiene bisnietos, entonces ellos no entienden cómo puede ser que fuimos a un restaurante a disfrutar con nuestra abuela y volvimos sin ella. En palabras es muy difícil describir lo que estamos sintiendo. Además que mi abuela está extraviada, pero nosotros no sabemos si ella está viva, si está fallecida, si está secuestrada o si está fallecida, si la ocultaron, qué hicieron con ella entonces es una situación de una incerteza tan grande que nos envuelve y que lo único que queremos es llegar a mi abuela y a la verdad. Pero es muy extraño todo lo que ha sucedido, muy, muy extraño. Es algo que yo creo que no se veía en muchos años, porque a diferencia de otras desapariciones, acá están los vídeos, están los tiempos, o sea, de verdad que el tiempo en que ella se extravía es muy corto. Y además que mi abuela estaba contenta, estaba súper bien ubicada en tiempo y espacio, nosotros tenemos audios de ella de hace poco tiempo, ella estaba aprendiendo a mandar mensajes de WhatsApp, súper clara y rápida de mente, entonces no lo entendemos.

-¿Qué esperan de las diligencias en los túneles?

Las diligencias que solicitó el abogado fueron todas aceptadas por la Fiscalía, pero todavía no comienzan. Por ejemplo, la diligencia de revisar los túneles. Nosotros sabemos que la Policía de Investigaciones ingresó en una oportunidad a los túneles, pero solamente ingresó y no fue más allá. Porque se necesita aquí notificar a la municipalidad para que pueda sacar el agua que quedó ahí por las lluvias y el barro, o si no, no se van a poder recorrer bien los túneles, pero todavía no tenemos una fecha cierta de parte de la Fiscalía de cuándo comienzan estas diligencias, y nosotros estamos esperanzados como familia en que se puede encontrar algo. Lo único que queremos es que se inicien ya los procesos de rebúsqueda y se aprovechan también las buenas condiciones climáticas que nos han acompañado. Entonces nos cuesta entender que todo sea tan lento. Sabemos que hay procesos que hay que respetar y todo, pero de verdad que ya no damos más, porque en el fondo, como familia queremos respuestas. Imagínate que todavía no tenemos acceso a la carpeta investigativa. Ha sido todo muy, muy difícil, además que un tema también como psicológico, porque tú al principio te sientes muy acompañada por parte de las instituciones y después vas quedando más sola, ya no te entregan información como lo hacían antes, que lo hacían todos los días, uno siente que les parecen mal a veces los comentarios que uno hace en la prensa, como que les cae mal, pero yo creo que también tienen que entender que acá se nos desapareció un ser querido, que lo más probable es que haya sido de forma forzosa y el dolor es terrible, entonces llamo a la autoridad a empatizar un poco con nosotros, con el dolor de la familia.

-A esta altura, ¿cuál es su teoría?

Mi teoría es que a ella alguien la sacó del lugar. Puede ser que alguien la haya atropellado, por ejemplo, y se haya asustado. Tengo varias teorías que alguien, por ejemplo, la atropelló, se asustó, la quiso ocultar. Tengo la teoría también de que ella vio algo por ahí, se acercó y no tenía que ver lo que vio. Por ejemplo, que alguien fue a robar un auto y a ella también la sacaron del lugar. También pienso que puede haber sido como un asalto común, que se les pasó la mano, y que la ocultaron. Tengo muchas teorías, pero todas llegan como a lo mismo, a un ocultamiento de ella, y creo que los que actuaron, actuaron muy rápido. Ella estaba en el baño, estaba en el restaurante que es grande y que además estaba lleno de personas. También pienso que en el mismo baño alguien le haya dado una especie de misión, que entregara algo a alguien, porque hace poco una testigo dice que la vio con algo en la mano, al parecer un celular, y ella no fue al baño con celular. De hecho, el celular ese día ella lo dejó en la casa, andaba solamente con su cartera que dejó en la mesa. Y para nosotros es súper extraño que alguien la haya visto así, y fue más de una persona que la vio en el baño con un celular o con algo parecido a un celular. Entonces, por eso también ahora pienso en esta teoría de que quizás alguien le pasó algo y le dijo señora, ¿usted podría entregar esto a esta persona que la va a esperar más allá? Pero al final la sacaron porque, insisto, es imposible que ella haya salido sola de ese lugar, por donde a ella se le ve que desaparece, si uno ve como hacia el lado derecho hay un cierre perimetral, hay reja, entonces ya no iba a saltar la reja.

-¿Qué piensan sobre cómo está ella?

La verdad incluso pensamos que puede estar secuestrada, viva. Es muy difícil, pero sería igual, sería como un milagro para nosotros que estuviera viva por la cantidad de días que han pasado. También es una persona que es nerviosa, entonces no sé si alguien la ha estado tratando mal yo creo que a ella le habría venido un ataque al corazón, pero lo único que queremos es encontrarla, cerrar el ciclo. De verdad es algo que no se lo doy a nadie porque de verdad que algo tan angustiante, nosotros en la noche no podemos dormir. Despertamos pensando en ella, pensando en qué puede haber pasado y es una pesadilla de la que no podemos salir. Yo un día soñé que la encontraba y fui tan feliz, la pude abrazar y fue una sensación tan reconfortante, pero resulta que desperté y eso no era tan real. Me duró esa sensación como 5 segundos, como “la encontrábamos, ya está todo bien”, y de repente me di cuenta que era un sueño y volví a la pesadilla. Es terrible, terrible para mi papá, para su hermano, que también la quería mucho. Ella es una persona muy noble, muy tierna, buena para la risa, incluso para los chistes, así como doble sentido. Entonces una persona muy chistosa, muy alegre, siempre se está riendo. La echamos mucho de menos, sobre todo mi hijo, que era muy amigo de ella. Lo único que pido es seguir haciendo un llamado a las personas que fueron ese día al fundo Las Tórtolas, si alguien vio algo o quizá algún vecino quiera colaborar, me pueden llamar a mí, si no quieren hablar con la Policía de Investigaciones… todavía seguimos con la esperanza de encontrar a mi abuela, yo por lo menos no me voy a rendir nunca.

Carla Hernández quiso dejar su correo y teléfono de contacto, para que quienes tengan alguna información de su abuela puedan entregársela: [email protected] 56 975871374

