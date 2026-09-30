Naviera chilena confirma nueva ruta comercial desde Punta Arenas hacia Islas Malvinas a través del Estrecho de Magallanes

La compañía chilena Easter Island Naviera confirmó que la nueva ruta comercial que conecta Punta Arenas y Puerto Stanley (Islas Falkland/Malvinas) se realizará vía estrecho de Magallanes.

De acuerdo a la proyección de la empresa, el primer viaje debería ejecutarse -a más tardar- durante los primeros días de diciembre de 2026.

El proyecto no ha estado exento de polémica debido a las reparos provenientes desde Argentina, país que reclama soberanía en las mencionadas islas, existiendo voces que vinculan a la ruta comercial con el proyecto de extracción petrolera Sea Lion en la cuenca norte del archipiélago.

Incluso, el presidente argentino Javier Milei anunció que activará un litigio internacional contra Reino Unido para evitar la extracción de hidrocarburos en la zona, en base al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Luis Cisternas, gerente comercial de Easter Island Naviera, entregó detalles a Portal Portuario de la puesta en marcha del trayecto. Sin referirse a materias de índole político, descartó algún tipo de conflicto con las autoridades argentinas, asegurando que se trata de un “negocio entre privados” bajo la normativa internacional.

Consultado sobre las particularidades del viaje, aseguró que se realizará a bordo del buque Danstar, navío perteneciente a la empresa y que posee pabellón chileno, agregando que “es una embarcación de carga de línea, de 72 metros de eslora y con capacidad para enviar contenedores y cargas fraccionadas”.

Sobre el recorrido, confirmó que se ejecutará a través del estrecho de Magallanes, descartando un desplazamiento por el Mar de Drake. Además, el ejecutivo aseguró que el viaje se realizará bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional.

“La ruta es por el estrecho de Magallanes, vía Paso Inocente, que es un paso absolutamente habilitado, según los tratados internacionales, donde se puede ejercer comercio sin ningún problema”, indicó.

En relación a la molestia que ha generado la ruta en el país atlántico y eventuales conversaciones para evitar inconvenientes o escenarios hostiles, el gerente comercial de la naviera señaló que “no tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados para el abastecimiento insular a una comunidad. Es lo mismo que hacemos nosotros actualmente con Rapa Nui”.

“No nos hemos puesto en ese escenario. No deberíamos tener ningún problema, porque esto está pensado y trabajado en base a una normativa internacional vigente en la cual no debería existir ningún inconveniente. De hecho, actualmente las islas se abastecen desde Montevideo, que está cerca de Buenos Aires, y no tienen problemas”, añadió Cisternas.

ANTECEDENTE HOSTIL

La información también consigna que en abril 2024, la Prefectura Naval Argentina interceptó un remolcador con bandera chilena perteneciente al Grupo Ultramar. El operativo se realizó a 45 millas de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, cuando la embarcación se mantenía asistiendo al buque pesquero taiwanés An Fong desde las Islas Falkland.

El organismo argentino justificó la intercepción, asegurando que “de acuerdo al decreto 256/10, concordante con la Ordenanza 01-10 de la Prefectura, todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente”.

Este martes se conoció que el canciller de Argentina, Pablo Quirno, en conversación con Radio Red y ante la pregunta sobre la nueva ruta comercial, indicó que “tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente que esperamos que se respeten los tratados. No tenemos por qué dudar de la palabra y de lo escrito por nuestros gobiernos y vamos a estar ambos monitoreando la situación”.

Según Easter Island Naviera, el trayecto Punta Arenas-Puerto Stanley (900 kilómetros, aproximadamente) comenzará a operar (como plazo máximo) durante diciembre de 2026, conectando a los territorios australes en dos días y medio, ofreciendo una opción al único viaje existente entre el continente y las islas británicas, el que se ejecuta vía Puerto de Montevideo, Uruguay (2.000 kilómetros aproximadamente).

PURANOTICIA