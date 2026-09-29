Incautan 700 kilos de drogas avaluadas en $4.500 millones durante procedimientos en Antofagasta

Casi 700 kilos de clorhidrato de cocaína, marihuana y pasta base, avaluados en unos 4.500 millones de pesos, fueron sacados de circulación en las últimas 48 horas, como resultado de dos pesquisas desarrolladas por la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros de OS7.

La primera de ellas se inició la tarde del domingo, cuando personal policial que realizaba controles en el sector “La Negra” observa la circulación de un vehículo sospechoso y procede a su revisión, detectando que contaba con compartimentos especiales para el ocultamiento de drogas, conocidos como “caletas”.

El trabajo especializado iniciado en ese momento permitió vincular ese hallazgo con un inmueble que presumiblemente era empleado para el almacenamiento de drogas en Antofagasta, por lo que se procede al registro de este último, diligencia donde se descubren 103 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína.

Paralelamente, la investigación estableció que en ese mismo momento otro cargamento de droga era trasladado en un vehículo hacia el sur del país, por lo que de inmediato se coordina su intercepción, diligencia que finalmente se concreta en la región de Coquimbo.

Al interior de este vehículo el personal policial encontró otros 103 kilos de 700 gramos de clorhidrato de cocaína, elevando así el total de drogas incautados a 207 kilos.

Cabe señalar que durante la investigación se detuvo a un dominicano, dos venezolanos y un chileno, quienes serán formalizados este jueves por el Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

DESIERTO

Pero la labor de control y vigilancia no se detuvo ahí. Esta madrugada personal policial que patrullaba sectores de interés divisó en plena pampa una camioneta de gran tamaño cuyos ocupantes, al notar la presencia policial huyeron del lugar, dejando abandonado el móvil. Al interior de éste, Carabineros encontró 484 kilos 660 gramos de marihuana y 8 kilos 90 gramos de cocaína base.

Las pericias realizadas al vehículo permitieron establecer además que tenía sus patentes clonadas y mantenía encargo por robo en Las Condes.

El fiscal Cristian Aguilar Aranela destacó que este tipo de incautaciones son el resultado de la estrategia conjunta implementada en la región hace ya tres años, y que ha permitido atacar el narcotráfico y el crimen organizado en distintos frentes.

“Como nos muestran estos procedimientos, las incautaciones no sólo se producen en frontera, sino que también en ciudades, en carreteras e incluso en la pampa, y esa es una característica muy destacable”, señaló.

Por su parte, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, dijo que ambos procedimientos permitieron sacar de circulación cerca de 3 millones de dosis de drogas, con un avalúo cercano a los 4.500 millones de pesos.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández Valenzuela, destacó el trabajo coordinado que llevan adelante el Ministerio Público y Carabineros en esta región y que ha permitido recuperar enormes cantidades de drogas, desarticulando las organizaciones criminales que operan en la zona.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, las incautaciones de drogas este año en la región ya superan las 59 toneladas (alza de 181% respecto a lo decomisado en 2025) y si se considera desde octubre de 2023, el total se empina sobre las 125 toneladas de drogas, marcando un hito a nivel nacional.

(Imagen: Carabineros)

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