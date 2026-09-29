Primera condena en juicio oral por Caso Luminarias LED: Exalcalde de Puerto Natales es sentenciado a 5 años de cárcel efectiva

El Consejo de Defensa del Estado valoró la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó al exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de cohecho, en una de las aristas del denominado Caso Luminarias LED-Itelecom. La resolución contempla, además, una multa de $30 millones y penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En su calidad de querellante, el CDE participó en el juicio oral y sostuvo la acusación por los hechos de corrupción relacionados con el proceso de licitación para el recambio de luminarias de Puerto Natales. El tribunal acogió las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y el Consejo, constituyendo la primera condena obtenida mediante juicio oral en el denominado Caso Luminarias LED-Itelecom.

Al respecto, el abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Claudio Benavides, señaló que "valoramos especialmente que este proceso haya concluido con la imposición de una pena efectiva de cárcel por hechos de corrupción cometidos en el ejercicio de una función pública".

"Esta condena constituye además un nuevo resultado de la intervención sostenida del Consejo de Defensa del Estado en las distintas aristas del Caso Itelecom, orientada a perseguir las responsabilidades penales y patrimoniales derivadas de conductas que afectan la probidad, el patrimonio fiscal y el correcto funcionamiento de la Administración del Estado", añadió.

La condena se enmarca en una investigación de alcance nacional por hechos de corrupción detectados en procesos de licitación para el recambio de luminarias LED en distintas comunas del país.

Ante la extensión territorial y la complejidad de los antecedentes, el CDE desarrolló un trabajo de análisis y coordinación interregional, bajo la conducción de los consejeros integrantes del Comité Penal. Esta labor permitió articular la actuación de las Procuradurías Fiscales involucradas y establecer una estrategia común para abordar las distintas aristas del caso.

Como resultado de este trabajo, el Consejo ha intervenido en diversas causas vinculadas al Caso Luminarias mediante la presentación de querellas. En la arista de Iquique, su participación como querellante ha contribuido a obtener condenas contra exautoridades, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas involucradas. Actualmente, además, se desarrolla un juicio oral contra un exfuncionario y una funcionaria suspendida de la Municipalidad de Iquique.

El CDE también es parte en la arista principal del caso, radicada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Esta causa contempla investigaciones relacionadas, entre otros, con los municipios de Chillán, Negrete y Coyhaique, además de hechos vinculados con el Ministerio de Energía.

La acción desarrollada por el CDE a nivel nacional ha contribuido a la obtención de condenas contra exautoridades y funcionarios públicos, ejecutivos empresariales, intermediarios y personas jurídicas, incluidas sociedades vinculadas al holding Itelecom y a ELEC Chile. A ello se suman multas, inhabilitaciones y medidas de comiso.

En materia de recuperación patrimonial efectiva, las sumas superan, a la fecha, los $2.400 millones. Estos recursos corresponden a multas, fondos retenidos, pagos efectuados y medidas de comiso, además de activos en moneda extranjera vinculados a las causas. A esto se agregan montos pendientes de ingresar a las arcas fiscales por concepto de comisos y multas.

PURANOTICIA