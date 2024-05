«Municipio de Cuidados» en aprietos: Déficit en Viña del Mar aumenta a $13 mil millones durante el primer trimestre del 2024

Nuevamente el déficit en el Municipio de Viña del Mar se hace presente, esta vez, con un aumento de la cifra, pasando de más de $7 mil millones a fines del año pasado, a más de $13 mil millones durante el primer trimestre del 2024.

En específico, y de acuerdo al más reciente informe trimestral del Departamento de Control, entregado la tarde de este lunes, la cifra alcanza exactamente los $13.444 millones.

“Esta Dirección de Control, al 31 de marzo de 2024, ha determinado un resultado negativo en el ejercicio presupuestario de M$8.327.886 (Déficit) (...) En nuestra opinión, este resultado debe ser ajustado con los Ingresos no percibidos, pero de alta cobrabilidad (corroborables) M$2.552.690, los Ingresos Afectados a Disponibilidad de Fondos M$4.631.527, y Gastos Sin Registro por contratos de servicio, adquisiciones y otros gastos varios, lo que en suma representan M$3.037.562, y con esto el resultado aumenta a M$13.444.285 (Déficit). En virtud de lo informado solicitamos continuar con las medidas necesarias con el objetivo de mantener el equilibrio financiero previsto en el Art. 81 de la Ley N°18.695”, dice el informe del 17 de mayo, recibido este lunes en la mañana por los ediles.

Ya en marzo de este año se discutía en el Concejo Municipal sobre el monto real del déficit, a propósito de la solicitud de modificación presupuestaria para para traspasar fondos destinados al pago de servicios a la ciudad en el presupuesto de este año a la deuda flotante de casi $10 mil millones.

En concreto, en aquella ocasión se aprobó disminuir presupuesto de la cuenta “Servicios Generales”, específicamente de las cuentas 22.08.001 y 22.08.003, “Servicio de Aseo” y “Mantención de áreas verdes” respectivamente. “En atención a la modificación presupuestaria del saldo inicial de caja, se redujo el presupuesto en $3.020.667.000 en la cuenta “Servicio de Aseo”, a esta cuenta se le reducirá solo $1.674.386.000 de manera de mantener el presupuesto para devengar 9 meses de contrato más lo no devengado en el año 2023. En la cuenta “Mantención de áreas verdes”, hay un presupuesto vigente de $8.660.178.000 con un promedio de gasto mensual de $638.162.526 que multiplicado por 9 meses más lo no devengado 2023 queda en $6.868.635.840 quedando un saldo de $1.791. 542.160 Así, el saldo de ambas cuentas nos permiten suplementar la deuda flotante en $2.851.603.000 quedando un saldo igualmente de $614.325.160”, se menciona en un PPT presentado a los concejales de cara a la votación.

Esto se realizó en el contexto de la información que habían recibido algunos ediles poco antes, en relación a que de acuerdo al último mes devengado, varios servicios cruciales para la ciudad tienen fondos del presupuesto 2024 hasta abril, agosto o septiembre. Sólo cuatro de los 16 grandes contratos para servicios de la ciudad tienen asignado un presupuesto para noviembre, y ninguno hasta diciembre.

En ese entonces, desde el Municipio indicaron que, si bien, desde que llegaron a la Alcaldía se logró reducir el déficit de más de $19 mil millones con el que recibieron el Municipio, en los últimos años no han logrado bajarlo de los $7 mil millones.

El administrador municipal, Erick Layana, expuso entonces también que “es un déficit que existe, es evidente, está transparentado pero además logramos bajarlo desde 2021 y hoy 2022 y 2023 está controlado”, a lo que el edil René Lues planteó que la cifra bordearía los $13 mil millones, lo que finalmente ocurrió de acuerdo al último informe.



AÑOS ANTERIORES Y EL "EFECTO CASINO"

Sin embargo, la situación es más preocupante si la cifra actual se compara con años anteriores. Esto, pues si en el primer trimestre de 2020 el déficit era de MM$1.711, luego, en 2021 y según la propia información del Departamento de Control, la cifra negativa ascendió a MM$15.221. En 2022 las finanzas se recuperaron y se llegó a una cifra positiva de MM$11.750, al año siguiente se mantuvo en MM$11.744 pero este primer trimestre de 2024 bajó de manera brusca a MM$13.444 de déficit nuevamente.

Esto se puede explicar por el cambio de la forma de la entrega de cerca de $30 mil millones provenientes de las renta fija por el Casino Municipal. A partir del segundo semestre de 2021 se cambió la modalidad de funcionamiento del Casino Municipal, pasando a manos de la Superintendencia de Casinos y Juegos. Ese semestre el municipio recibió MM$11.119, pero en 2022 y 2023 la alcaldía recibió, por renta fija, la totalidad de todo el año en el mes de marzo, lo que impactó en las arcas municipales para el primer trimestre. En marzo de 2022 el municipio recibió MM$25.777 y el mismo mes del año siguiente recibió MM$$29.181, además de las cuotas mensuales por renta variable que en 2022 sumaron MM$4.667 mientras que en 2023 MM$5.073.

LEASEBACK

Este año eso cambió y el municipio comenzó a recibir la renta fija de manera mensual, considerando que en el presupuesto municipal de este año estaba anotado que fueran cerca de $30 mil millones en total los que se percibirían. Aquello habría impactado enormemente en la cifra de déficit para este trimestre.

Sobre todo esto, el concejal Sandro Puebla manifestó su profunda alerta por lo que ocurre en las arcas municipales y apuntó al éxito de la licitación del leaseback, cuyo concurso cierra este miércoles y busca obtener $17.517 millones por el Departamentos de Aseo, Juzgado de Policía Local y otras dependencias, ubicado en 5 oriente 710; y el de Dideco y otras dependencias, situado en 11 Norte 819 para sanear el problema económico de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

“Tenemos señales muy preocupantes sobre la situación financiera del municipio y estos informes lo confirman, esperemos que en la semana resulte el leaseback para pagar las deudas de la corporación municipal, de lo contrario la situación va a empeorar muy pronto”, dijo el concejal.

Por su parte, René Lues manifestó que “el mes pasado denuncié en el Concejo Municipal que llegaríamos a un déficit presupuestario de $13.500 millones, y el informe de la Dirección de Control entregado el día de hoy ratifica esa cifra, a pesar de todas las críticas que recibí por anticiparlo. Existe un déficit estructural en esta administración por el escaso control de los gastos, situación que se puede volver irreparable en los meses que nos quedan si no se adoptan medidas urgentes y drásticas, que hasta ahora esta administración no ha mostrado. Es tan grave esta situación, que por primera vez en un informe de Control se incorpora un cuadro de los déficits de años anteriores, seguramente para demostrar que no estamos tan mal en comparación con esos años y para empatar cifras que nada tienen que ver unas con otras. Este no es el déficit de la administración anterior, es un déficit de esta administración”.

Sobre el comparativo mencionado, indicó que "el superávit verificado en el primer trimestre de los años 2022 y 2023 de $11.750 y $11.744 millones, respectivamente, son engañosos, pues en esos dos años el aporte de la renta garantizada del casino de casi $26.000 millones en 2022 y poco más de $29.000 millones en 2023, llegó en una sola cuota en el mes de marzo de cada año. A partir del 2024, la renta del casino se recibirá en 12 cuotas, y por eso las cifras de la situación presupuestaria hoy es más real que en esos dos años".

De hecho -prosiguió- “justamente por esa razón no se incorpora el año 2019, que tuvo un resultado positivo de $197 millones. La ciudadanía debe conocer estos resultados que son públicos. Es efectivo que hubo un déficit de gestión en el año 2017, el cual se superó en diciembre de 2019; luego, en marzo de 2020, inició el déficit, pero esta vez por falta de ingresos debido a la pandemia, esto hizo que el municipio dejara de percibir $21 mil millones, $18.000 millones de los cuales provenían del casino. Ocultar esta realidad es engañoso y sesgado, llama a la confusión y minimiza la complejidad de la actual situación presupuestaria. Concurriré a la Contraloría Regional para complementar la presentación que realicé el mes de abril pasado por temas presupuestarios”.

MUNICIPIO: "NO TENEMOS DÉFICIT DE $13 MIL MILLONES"

Al respecto, desde la Municipalidad de Viña del Mar señalaron que "como administración hemos conseguido el déficit más bajo que ha tenido la ciudad desde que entramos al Municipio, logrando del orden de los 7 mil millones de pesos aproximadamente. Esto consta al final del cierre de cada año. Cada primer trimestre del año, aumenta o baja el déficit de manera distorsionada tal como consta en el recuadro del informe de Control".

"Esto es natural debido a la naturaleza de los ingresos, por ejemplo del Casino de Viña del Mar. Es decir que, tal como no tenemos un déficit de $13 mil millones en 2024, tampoco teníamos un superávit de $11 mil millones el primer trimestre del 2023 como muestra el comparado. Somos muy cautelosos y responsables, el déficit de mide al final de cada año", agregaron.

Añadieron: "Estamos trabajando con mucho éxito, de manera seria y rigurosa para recomponer las finanzas tras el descalabro económico que se dejó en el Municipio y la Corporación tras 20 años de irresponsabilidad y despilfarro económico”.

PURANOTICIA