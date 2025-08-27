Ministra Delpiano defiende rol de las FF.AA. en La Araucanía y acusa "desvalorización de un esfuerzo enorme"

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al ataque armado ocurrido en la región de La Araucanía que terminó con un guardia de seguridad de la CMPC fallecido y otro gravemente herido.

En conversación con Infinita, la autoridad señaló que “hay una mezcla de grupos violentistas versus una situación histórica de desencuentro (…) pero nada de esto por si solo justifica ni explica un atentado como el que vivimos esta semana en que muere un guardia de seguridad de una empresa maderera”.

La secretaria de Estado recalcó que “el despliegue de las Fuerzas Armadas es en conjunto con Carabineros (…) es una región grande, extensa y tiene situaciones bien distintas según el territorio”.

En cuanto al ataque, la ministra afirmó que "no sabemos qué otras cosas pudieron haber sucedido si no esta desplegado el Ejército junto a Carabineros, y arman el trabajo preventivo y de visualización del movimiento".

“Aquí hay un hecho muy lamentable, y por la hora en que sucedió, es difícil que justo en la puerta de ese lugar hubiera una patrulla. La verdad es que las cifras son las que avalan que estamos extendidos por toda la zona”, añadió.

Asimismo, aseguró que “hay mucho de amplificación de la situación de La Araucanía, no se valora la disminución sustantiva y permanente a la baja en los últimos meses y los últimos años, respecto de la situación que se vivía anteriormente, es una desvalorización de un esfuerzo enorme”.

