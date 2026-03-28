Ministra de Educación define plan de retorno gradual a clases y apoyo emocional tras ataque en Liceo de Calama

Con el objetivo de liderar las acciones de respuesta ante el grave incidente ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, las ministras de Educación, María Paz Arzola, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se trasladaron este viernes hasta la ciudad de Calama. La visita oficial tuvo como propósito central el acompañamiento a las familias damnificadas y la estructuración de una estrategia de intervención inmediata en la zona.

Tras sostener un encuentro de coordinación con los representantes locales, la titular de Educación fue enfática al señalar que el foco institucional está puesto en el bienestar psicológico de la comunidad educativa. “Hoy la urgencia tiene que ver con la contención”, aseveró Arzola, destacando que el acompañamiento emocional es la tarea prioritaria en este momento.

Respecto a la operatividad del colegio, la secretaria de Estado confirmó que las actividades académicas se encuentran interrumpidas. El plan de reactivación contempla un proceso por etapas: “Hoy día hay una suspensión de clases en el establecimiento afectado y el regreso va a ser gradual, partiendo primero por los funcionarios, después por los estudiantes, con programas y jornadas de apoyo y contención emocional, que hoy día, como dije antes, es la urgencia”, detalló la autoridad.

En la misma línea, se informó que la Seremi de Educación está articulando el despliegue de equipos especializados para abordar la crisis. Según Arzola, “se están disponiendo todos los recursos y todos los esfuerzos para cumplir con ese primer objetivo que es lo urgente”.

En materia de prevención y seguridad a largo plazo, la ministra hizo hincapié en los avances legislativos que permitirán reforzar los recintos escolares con herramientas de vigilancia. “Hoy día hay una ley que está aprobada que permite que los establecimientos que así lo requieran puedan poner artefactos tecnológicos como, por ejemplo, detectores de metales”, explicó respecto a la normativa que busca evitar nuevos episodios de violencia.

Sobre este punto, Arzola precisó que la iniciativa legal se encuentra en su fase final: “Esa es una ley que está en proceso de promulgación (…) Vamos a trabajar también con parlamentarios. Hoy día tuvimos recién una reunión valiosa para tener ideas que eventualmente puedan aplicarse a través del Congreso y eso es algo que está en discusión”. Finalmente, la ministra envió un mensaje de solidaridad a los afectados, manifestando: “Les quiero mandar todo el apoyo, todo el cariño, mis condolencias, entiendo el momento de dolor que están viviendo”.

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