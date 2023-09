Ministerio de Agricultura declara Emergencia Agrícola en 16 comunas de la región de la Araucanía tras sistema frontal

El Ministerio de Agricultura decretó estado de emergencia agrícola en 16 comunas de la región de La Araucanía a raíz de los estragos que causó el sistema frontal registrado el fin de semana de Fiestas Patrias.

Se trata de Ercilla, Curarrehue, Pucón, Toltén, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Cholchol, Lumaco, Purén, Temuco, Vilcún, Loncoche, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, Carahue y Freire. La declaración permitirá destinar recursos del presupuesto anual para financiar la entrega de forraje para ganado, aves o alimento para abejas.

La medida fue dada a conocer por la ministra de Agricultura (s), Ignacia Fernández, quien sostuvo que "estamos recién haciendo la evaluación del impacto que tuvieron las lluvias del fin de semana en las comunas afectadas. Ciertamente el impacto es importante, por lo que hay información técnica suficiente para declarar emergencia agrícola en 16 comunas de la región".

En la misma línea, expuso que la declaración "nos va a permitir agilizar las acciones en la zona y establecer coordinaciones más rápidas en conjunto con Segpres, con los municipios, para el levantamiento de sus requerimientos y proceder, muy tempranamente, en los próximos días, con la entrega de alimentación animal y terminar de hacer el levantamiento de los rubros que se han visto afectados".

"No hay un monto específico vinculado a la emergencia, sino que lo que permite la emergencia es agilizar la entrega de recursos; entonces, lo que abre es la posibilidad de gestionar esos recursos de mejor forma y no tener que moverse con un monto fijo sobre el cual no tenemos certeza, porque estamos evaluando y esos recursos van a ir aumentando", agregó la secretaria (s) de Estado.

Asimismo, aprovechó de puntualizar que "lo principalmente afectado es el forraje para alimentación animal; por eso es importante lo que estamos haciendo. Esta es una zona fuertemente ganadera y con agricultura familiar de pequeña escala con especialización en hortalizas".

"Dispondremos de alimentación animal, ayudas directas a través de los programas que INDAP y también apoyos a quienes no son beneficiaros de INDAP a través de créditos y otras flexibilidades y facilidades fundamentalmente financieras para la recuperación del capital de trabajo que se pueda haber perdido", acotó Fernández.

