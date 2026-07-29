Mineduc suspende las clases para este jueves en la región del Biobío por "efectos del sistema frontal"

El Ministerio de Educación informó de la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la región del Biobío, "por efectos del sistema frontal".

La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Según los pronósticos, a partir de este jueves un nuevo sistema frontal impactará a la zona centro del país, con lluvias y fuertes ráfagas de viento que abarcarán desde Coquimbo hasta la región del Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por vientos con rachas de hasta 70 km/h entre Biobío y Ñuble. Además, se espera que se registren precipitaciones moderadas a fuertes.

Cabe señalar que el Mineduc hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada “por los canales oficiales“.

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