Millonario llamado a licitación para tramo Collipulli-Temuco de la Ruta 5 Sur

El Ministerio de Obras Públicas, MOP, realizó un llamado para la licitación por US$1.145 millones para el proyecto Concesión Ruta 5 correspondiente al tramo Collipulli-Temuco.

La iniciativa en la Región de La Araucanía contempla el mejoramiento de 144,2 kilómetros de infraestructura vial.

Se busca elevar el estándar de seguridad y confort para los usuarios de once comunas, potenciando la conectividad en las provincias de Malleco y de Cautín.

La Dirección General de Concesiones del MOP publicó el miércoles 13 de mayo en el Diario Oficial el llamado a licitación por UF 26.535.000.

La iniciativa abarca las comunas de Collipulli, Ercilla y Victoria, en la Provincia de Malleco; y las comunas de Perquenco, Lautaro, Vilcún, Temuco, Padre Las Casas, Freire, Pitrufquén y Gorbea, en la Provincia de Cautín.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo que "este llamado a licitación es una señal concreta de que se está acelerando inversión, conectividad y seguridad vial en las regiones".

"En este caso hay más de 140 kilómetros para mejorar y una inversión superior a los mil millones de dólares, lo que muestra que la obra pública no solo conecta territorios, sino que también genera empleo, mueve la economía regional y mejora la vida diaria de las personas", añadió el secretario de Estado.

El tramo se extiende desde el sur de Collipulli hasta el sur de Gorbea, y contempla un perfil de doble calzada unidireccional a lo largo de todo su trazado.

La concesión consiste en la ampliación, mejoramiento, construcción, conservación y explotación tanto de las obras preexistentes como de las nuevas obras del tramo de la Ruta 5 que comprende la concesión.

La licitación será internacional y podrán participar en ella personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un grupo licitante, que cumplan con los requisitos y exigencias establecidos en la ley de Concesiones de Obras Públicas, en el Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y en las Bases de Licitación.

Las ofertas serán recibidas por la Comisión de Apertura en acto público el 11 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en el auditórium del MOP.

PURANOTICIA