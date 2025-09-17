Micrero que protagonizó violenta colisión vehicular que dejó 18 lesionados en Valdivia conducía bajo los efectos de la cocaína

La Fiscalía Regional de Los Ríos dirige la investigación por la colisión vehicular ocurrida la mañana de este martes 16 de septiembre en la comuna de Valdivia, cuando dos taxibuses de la locomoción colectiva chocaron en Av. Picarte, dejando como resultado 18 personas lesionadas.

Según los primeros antecedentes recopilados por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, el bus de la línea 2 se encontraba detenido recogiendo pasajeros cuando fue impactado por alcance por otro de la línea 20.

Las diligencias ordenadas por el fiscal de turno establecieron que el conductor de este último manejaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Un examen de rigor arrojó presencia de cocaína en su organismo.

El accidente dejó a 15 pasajeros con lesiones leves, quienes fueron derivados a distintos recintos asistenciales, mientras que otras tres personas sufrieron fracturas de carácter grave, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

El fiscal Sergio Carmona instruyó la detención del chofer de la línea 20, quien será formalizado por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionando lesiones graves, leves y daños.

