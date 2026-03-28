Menor herido en Instituto Silva Lezaeta en Calama fue operado de urgencia en Antofagasta

Un complejo operativo de emergencia permitió el traslado aeromédico de uno de los alumnos heridos tras el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. El estudiante, cuyo diagnóstico es de extrema gravedad, fue ingresado al Hospital Regional de Antofagasta para ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras su arribo.

Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, entregó una actualización sobre el estado de salud de las tres víctimas del incidente escolar registrado este viernes. Respecto al paciente derivado a la capital regional, la autoridad precisó que “hay uno que está muy grave, recibió heridas en la zona torácica. Es una situación muy compleja de salud”. El menor debió ser estabilizado inicialmente en Calama antes de activar el protocolo de traslado especializado.

En contraste con el caso más crítico, el panorama para los otros dos estudiantes involucrados en el suceso es alentador. Según detalló el gobernador, ambos han mostrado una mejoría constante en las últimas horas, alejándose del peligro vital. “Dos de ellos ya han salido de riesgo y lo que se está esperando es que probablemente pudieran estar de alta”, manifestó Díaz.

El hecho mantiene bajo observación la evolución del joven operado en el recinto asistencial antofagastino, mientras la comunidad educativa sigue atenta a los reportes médicos oficiales tras la agresión que dejó a tres escolares lesionados en la capital de la provincia de El Loa.

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