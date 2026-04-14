Menor de edad fue detenido tras quemar el rostro de una compañera en colegio de Castro

Un grave episodio de violencia escolar quedó al descubierto en la comuna de Castro, en la región de Los Lagos, luego de que una estudiante resultara con quemaduras en el rostro tras ser atacada por un compañero en el Colegio Carpe Diem.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, la denuncia fue realizada por la madre de la menor desde el hospital local, lugar donde la afectada recibió atención médica.

El mayor Francisco Torres, jefe de la Segunda Comisaría de Castro, explicó que “un compañero del colegio, haciendo uso de un aerosol y un encendedor, dirigió (la llama) directamente al rostro provocándole estas lesiones”.

Tras la agresión, el presunto responsable fue detenido por las autoridades y quedó a disposición de los procedimientos correspondientes. Por su parte, y a pesar de lo delicado del ataque, se comunicó que las heridas de la escolar se mantienen con el carácter de leves.

Sobre el contexto en que se desarrolló este episodio, la autoridad policial indicó que “la agresión ocurrió al interior del establecimiento y de momento, se desconocen las causas”.

Paralelamente, desde el colegio publicaron un comunicado oficial donde lamentaron el acontecimiento. En el documento, instaron a la responsabilidad en la difusión de la información, pidiendo expresamente “no tergiversar los hechos, porque detrás de estos hay menores y familias involucradas”.

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