María José Hoffmann: "Es importante hacer dupla con Evelyn Matthei porque necesitamos un Gobierno que priorice la seguridad"

Con los pies en la calle, aunque reconociendo las dificultades que hay para recorrer las 38 comunas, María José Hoffmann abordó con «Cuenta Regresiva», de Puranoticia TV, lo que está siendo la recta final de su campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso, instancia a la que la militante UDI llega como la carta única de Chile Vamos.

"Hay que estar con mucha energía, con ganas, con redes sociales, en programas relevantes como éste, en terreno, en la calle, aunque en una región con 38 comunas es muy difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo", comenzó diciendo la ex Diputada sobre este recorrido que está haciendo y que tendrá su punto cúlmine el 26 y 28 de octubre.

Y aunque es consciente que la "madre de todas las batallas" a nivel regional se dará aquel fin de semana, también reconoce que la gran prueba de fuego será en una segunda vuelta, descartando de paso que el actual gobernador Rodrigo Mundaca se quede con un triunfo en primera vuelta, pese a liderar todas las encuestas.

"Estoy convencida de que la región está muy consciente del estancamiento en el que estamos y que, por lo tanto, habrá segunda vuelta. Jamás tendría la soberbia ni mucho menos, porque además sería irreal decir que podríamos ganar en primera porque, además, voy compitiendo con dos buenos candidatos de mi sector, y espero que en segunda vuelta podamos ordenar ese escenario", sostuvo Hoffmann.

TRABAJO POR LA UNIDAD

Para ello, la carta de Chile Vamos recetó que "nuestro sector necesita unidad y no tengo ninguna duda de que soy la más competitiva. Así se ha visto en los debates. Es importante sacar a la izquierda al pizarrón con el carácter y la fuerza que creo tener".

También afirmó en «Cuenta Regresiva» que "estoy convencida que en segunda vuelta tendremos una opción real de poder ganar, no sólo por la vuelta del péndulo, porque la fuerza va para allá o por el apoyo de Evelyn Matthei, sino que porque además he ido recibiendo apoyos de distintas personas que no son de mi sector político y que estoy guardando para esa segunda vuelta".

Pero más allá de la confianza que manifiesta, ¿cómo se logra esta unidad para vencer a Rodrigo Mundaca? Según dijo, "lo que queremos hacer es consturir un pacto más amplio que lo que es actualmente Chile Vamos. Sé que contaré con el apoyo de Republicanos y los partidos de derecha para hacer lo más parecido a lo que fue el Rechazo con ese 62%. Eso es lo que quiero reeditar en segunda vuelta".

"Va a ser una pelea dura, pero creo que la mala gestión del gobernador Mundaca, sus malos resultados, sus falsas promesas del agua, corren contra él; además de la mala gestión del Gobierno que, ad portas de una elección, vuelve a anunciar el CAE", cerró.

"MILAGRO" EN LIMACHE

Hablando justamente de "unidad", la candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso se refirió a un considerable logro obtenido en la comuna de Limache, donde puso a trabajar juntos a Danilo Sandoval y a Luciano Valenzuela, los ex contendores en la Primaria de Chile Vamos que terminaron distanciados tras estos comicios.

Sobre ello, María José Hoffmann puntualizó en «Cuenta Regresiva» que "cuando uno deja de lado sus propios intereses y trabaja por una causa colectiva, logra esa unidad. Y tanto Luciano como Danilo, que compitieron en la Primaria, donde Danilo perdió sólo por 80 votos, que es muy poquito. Fue una derrota que le dolió mucho y prefirió mantenerse al margen estos meses".

"Para mí es un honor y un privilegio contar con su apoyo y el de nuestro candidato a Alcalde (Valenzuela), porque Limache es una comuna donde lamentablemente no logramos la unidad necesaria para mantener la Alcaldía y es muy importante. Por eso Evelyn Matthei va a Limache para ordenar al electorado de derecha detrás de Luciano Valenzuela. Pero muchas gracias a Danilo Sandoval por el apoyo. Tener el apoyo de los dos es muy relevante y lo hacen por el sentido de responsabilidad que implica estar unidos en esta elección", agregó la ex parlamentaria de la UDI.

SEGURIDAD REGIONAL

Fue a inicios de esta semana donde se dio a conocer una propuesta que no ha dejado indiferente a nadie. Hoffmann planteó que, si llega a ganar la contienda electoral y se convierte en la próxima Gobernadora de Valparaíso, utilizará el 50% del presupuesto regional para destinarlo a iniciativas relacionadas a la seguridad pública. Cabe recordar que el candidato Manuel Millones tildó la idea de "absurda" e "irresponsable".

Al respecto, la candidata de Chile Vamos señaló que "gobernar es priorizar y hoy dia lo que estamos viviendo en la región no da para más. No hay nadie que no esté viviendo con miedo en la región. Por lo tanto, me parece que lo mínimo es que la acción del Gobierno y el Estado tenga foco en seguridad. Sé que tendremos que sacrificar cosas, pero qué sacamos con avanzar en tema si no tenemos orden público establecido. Hoy no hay ninguna priorización, hoy es un festival de recursos donde las municipalidades pelean para poder tenerlos, pero no hay estrategias, no tiene foco, y una Gobernación no es para administrar fondos, es para transformar".

Importante es hacer presente que para lograr llevar a cabo una idea como ésta necesitará de la aprobación mayoritaria del Consejo Regional, algo que a simple vista asoma como cuesta arriba: "Yo no tengo ninguna duda de que no hay ningún Core en esta región que no sepa que la seguridad es lo más importante. Es cosa de ver sus campañas. Ellos como Core deben tratar que vayan más recursos a sus provincias, pero me parece razonable y no tengo dudas que alguno se vaya a restar para priorizar seguridad. No es que me hagan un favor a mí, sino que significa priorizar donde está el foco del problema hoy día".

En ese sentido, también expuso que "para mí es importante hacer dupla con Evelyn Matthei porque necesitamos un Gobierno que priorice la seguridad. Cuando hablo de cámaras de seguridad, de lo que hoy están todos hablando, que el gobernador se mofa de las cámaras; el 60% de los delitos son en la vía pública, y las cámaras sirven. Ahora, las cámaras como funcionan hoy, sin software, o como en Quilpué, donde más de la mitad están malas, no sirve. Yo no tengo duda que los cores y el futuro Gobierno de Evelyn Matthei se va a preocupar del tema más relevante para la región".

Mira aquí toda la entrevista en «Cuenta Regresiva»:

