«Cuenta Regresiva»: Millones llama "absurda" e "irresponsable" la propuesta de Hoffmann de destinar 50% del presupuesto a seguridad

Desplegado en terreno se encuentra el consejero regional y candidato a Gobernador de Valparaíso, Manuel Millones, quien durante el último tiempo ha llevado a cabo una estrategia que consistió en comenzar recorriendo la periferia del territorio regional, vale decir, provincias como Petorca, San Antonio, San Felipe y Los Andes, para concluir por estos días en el centro, o sea las provincias de Valparaíso y Marga Marga.

Y es que el histórico Core de Valparaíso ha puesto a disposición de la campaña todos sus conocimientos adquiridos en 20 años en el Gobierno Regional, trabajo que le permite rebatir una bullada propuesta entregada por la carta de Chile Vamos, María José Hoffmann, quien durante esta semana indicó que si ella resultara electa como Gobernadora dispondría el 50% del presupuesto regional en seguridad pública.

Fue en conversación con el nuevo programa de Puranoticia TV, «Cuenta Regresiva», donde Millones se refirió a lo expresado por la ex Secretaria General de la UDI, en una propuesta que no tuvo ningún tipo de reparos en calificar de "absurda".

"La propuesta que ha hecho una candidata (la única carta mujer es Hoffmann) es absurda. Eso es no conocer el Gobierno Regional, es no conocer las demandas ni los dolores regionales. Ya tenemos comprometidos $50 mil millones en proyectos de seguridad para el 2025, con este Consejo Regional... el 50%. Entonces tú no podrías comprometer el 100%. Eso es no conocer las cifras", criticó el candidato independiente, pero que competirá en cupo del Partido Social Cristiano (PSC).

Junto a recordar que el Gobierno Regional debe abordar otras temáticas, como salud, vivienda, transporte, entre muchas otras áreas, el core Millones recordó que el Gore de Valparaíso es sólo un colaborador en materia de seguridad, ya que ésta es competencia principal y central del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

"Además, un dato no menor, que parece que no lo sabe esta señora: el Gobernador no se manda solo, el Gobernador tiene un contrapeso de poder, con el Consejo Regional. El Gobernador o Gobernadora tiene que tener acuerdo del Consejo Regional para sus iniciativas. Esto no es un tema autoritario, no es lo que yo quiera imponer, sino que tengo que concordar con ese cuerpo colegiado. Ya tenemos comprometido el 50% del presupuesto en seguridad y el otro 50% habrá que repartirlo en otras áreas, además de lo que demandan los municipios", sostuvo.

De igual forma, indicó que "yo no puedo hablar sólo de seguridad porque esa no es competencia del Gore, sino que de Interior. Uno puede colaborar, pero poner todo el presupuesto del Gobierno Regional me parece una irresponsabilidad porque estamos subsidiando la labor al Ministerio del Interior y tenemos que hacernos cargo de otras carencias. Esto no es imponer, hay que conversar".

También recordó en diálogo con «Cuenta Regresiva» que de los $100 mil millones de Presupuesto que tiene el Gore de Valparaíso, el monto se reparte en diversas áreas, donde cada proyecto debe ser pasado por el Core de Valparaíso. "Por ejemplo, aprobados $10 mil millones para salud, el Gobernador al año siguiente, de ese monto, dice que quiere gastar $1.000 millones en tal cosa y así... por eso es que hay que tener muñeca y conversación. No es imponer. Eso es no conocer las cosas. Hay muchos de los que hablan que no tienen idea. Acá tienes que conversar, dialogar, persuadir y convencer", añadió el candidato independiente a Gobernador.

SEGUNDA VUELTA SÍ O SÍ

Tomando en cuenta que Rodrigo Mundaca es quien va liderando la mayoría de las encuestas con miras a los comicios de fines de octubre, Manuel Millones fue consultado respecto a si creía que el actual Gobernador de Valparaíso pudiera quedarse con la victoria en primera vuelta. Su respuesta fue tajante:

"No hay ninguna posibilidad de que Mundaca gane en primera vuelta, porque el país no está radicalizado en ningún extremo. El país está en sentido común. Mundaca representa a la izquierda más dura y eso es lo que no quiere Chile hoy. La región es sensata y, además, emergen dos candidatos alternativos de izquierda: Felipe Ríos y Octavio González, que vienen capturando el descontento que dejó Mundaca en quienes creyeron en su proyecto, en el sueño del agua, y esa gente de izquierda está yéndose a Felipe y Octavio, uno de los fundadores del Frente Amplio y hombre dedicado al tema medioambiental", afirmó el candidato de derecha.

"Mundaca en todas las encuestas serias no supera el 30%. Estoy seguro que Mundaca no va a pasar el 25%", agregó Millones.

Bajo este contexto, se mostró confiado en que será él quien avance a la segunda vuelta contra el actual Gobernador Regional de Valparaíso. Esto, con el argumento de que es su transversalidad y mayor cercanía con el centro político lo que lo torna el candidato con más chances de quedarse con la victoria ante Rodrigo Mundaca.

De hecho, uno de los apoyos que ha tenido proviene de Iván Poduje, el candidato de Chile Vamos a la Alcaldía de Viña del Mar, quien en vez de respaldar a María José Hoffmann, la carta del sector, decidió sumarse a Millones: "El me ha visto, me ha escuchado, hablamos de puentes, de consultorios, de alcantarillado, de ordenamiento territorial, hablamos de las zonas de riesgo y hablamos de lo que sabemos y de los dolores de las comunidades (...). Por eso Iván Poduje ha tenido empatía conmigo porque ve y sabe de lo que requiere Viña del Mar y la región".

Pero el del arquitecto no es el único apoyo recibido: "Con Luis Mella estamos trabajando porque tenemos los mismos sueños: ambos somos quillotanos, yo vivo en Viña hace muchos años, pero coincidimos en los diagnósticos de Quillota, particularmente en salud, donde tenemos cierta empatía y tengo el apoyo de Luis Mella; igual que el de Eduardo Martínez, en La Calera; o el de Verónica Rossat, en Hijuelas; o el de Pablo Sanhueza en La Cruz; el de Rosita Prieto en Papudo; además de dos candidatos a Alcalde en Quintero que están conmigo", sostuvo el candidato.

Ante la consulta de si apoyaría Francesco Venezian o a María José Hoffmann en caso de avanzar uno de ellos a segunda vuelta, el Core de Valparaíso reveló que "he hecho un compromiso mutuo con Venezian respecto a que quien pasa tendrá el apoyo del otro. Con la señora Hoffmann no he tenido la oportunidad de conversar sobre ese tema. Con Venezian nos hemos tomado dos café por el apoyo".

Finalmente, en la eventualidad de ser elegido como el segundo Gobernador Regional, elegido democráticamente en las urnas, Manuel Millones adelantó que "yo quisiera, si fuese Gobernador, hacer un consejo asesor con todos los ex intendentes, para tomar los buenos ejemplos y no cometer los errores en que ellos incurrieron".

Mira la entrevista completa en «Cuenta Regresiva»:

