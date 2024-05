Manuel Millones y su camino en solitario: "Es muy desigual enfrentar una campaña como independiente que desde un partido político"

Si bien, aún se encuentra en etapa de recolección de firmas, por lo que todavía no se puede hablar de "candidato" con todas sus letras, lo cierto es que el camino del consejero regional (core), Manuel Millones, avanza a paso firme en su deseo de llegar a liderar la Gobernación Regional de Valparaíso en el periodo 2024-2028.

Cabe recordar que son cerca de 7 mil las firmas digitales que debe reunir para poder presentar oficialmente ante el Servicio Electoral (Servel) su candidatura. Pero en este trayecto se ha encontrado con dificultades, las que dio a conocer a Puranoticia.cl.

Considerando que tiene hasta el mes de julio para lograr el objetivo trazado, del que dijo que "vamos bien", la autoridad que representa a la provincia de Valparaíso lamentó que "no me he podido desplegar como lo habíamos planificado, por cuanto el Servicio Electoral puso obstáculos para hacer difusión de mi inscripción, es decir, solicitar firmas para que la comunidad patrocine mi candidatura".

En razón de lo anterior, el core Millones presentó formalmente una apelación ante el presidente del Consejo del Servicio Electoral, a quien le entregó sus argumentos jurídicos, los que basa en que "cualquier candidato puede hacer publicidad para requerir firmas y ya estamos en los plazos. Es decir, este organismo tiene que dar una respuesta, ya sea validando nuestra tesis o confirmando la prohibición".

Pese a ello, sostuvo que "es muy desigual enfrentar una campaña como independiente que de un partido político. En definitiva, el sistema está diseñado para las colectividades y en ningún caso para los independientes. Sin embargo, esas trabas y barreras no van a ser un impedimento para desplegarme en los próximos días y visitar todos los lugares de nuestra región de Valparaíso para pedir el apoyo con el patrocinio a mi candidatura a Gobernador Regional".

Pero no todo fue lamentos, pues la última edición de la encuesta Signos revela que actualmente sólo Manuel Millones puede competir de igual a igual con Rodrigo Mundaca en una eventual segunda vuelta. Esto, ya que el 41,9% de los consultados dijo que votaría por el Consejero Regional; mientras que el 37,3% de los encuestados aseguró que marcaría su preferencia por el Gobernador Regional en ejercicio.

Ante este espaldarazo que Signos le da a su candidatura, comentó que "las encuestas son radiografías del momento y hay diversas mediciones que marcan tendencia, y Signos es una más. En concreto, estas encuestas dan cuenta de un hecho objetivo: que la ciudadanía valora mi trabajo, mi historia y compromiso con la región".

"Yo vivo acá y el cargo no lo busco para que sea una plataforma para postular a otros cargos de elección popular el dia de mañana, sino para seguir sirviendo a mi región y dar respuesta a las demandas de las comunidades y siendo la más importante de ellas la delincuencia", continuó indicando la autoridad regional.

Junto a los resultados de la encuesta Signos, uno de los hechos informativos que marcó la agenda noticiosa de la carrera por la Gobernación Regional esta semana fue la proclamación de Rodrigo Mundaca como el candidato del Frente Amplio.

Frente a este apoyo de la coalición de partidos oficialistas al Gobernador de Valparaíso, Millones dijo que "la relación de Rodrigo Mundaca con el Frente Amplio ha sido en estos años de muchas tensiones y desencuentros, pero era lo lógico que esa fuerza de izquierda, donde él pertenece, patrocine su candidatura".

El Core de la provincia de Valparaíso también abordó el presente de indefiniciones por parte de Chile Vamos, coalición a la que representó cuando militaba en la UDI y de la que se siente cercano, pero a la que criticó por no tener claridades respecto a sus candidatos a las alcaldías de Valparaíso y Viña, pero también en la misma Gobernación.

Este escenario lo calificó como "un error que puede tener consecuencias y que si el Frente Amplio se impone en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y la Gobernación Regional, espero que se pasen las facturas a quienes no estuvieron disponibles para llevar un sólo candidato y éste elegirlo mediante una Primaria o una encuesta seria y validada por los incumbentes, pero bajo ninguna circunstancia a dedo o entre cuatro paredes, porque esa fórmula no sólo es una falta de respeto a los candidatos, sino a los ciudadanos que representamos".

"No obstante a todo lo anterior, confío en que va a primar la razón y nuestro sector se pondrá de acuerdo entre todos, incluidos los candidatos de Viña del Mar y Valparaíso, y en el caso de la Gobernación hay menos dramas que lleguemos con dos o tres candidatos, por cuanto hay segunda vuelta, y yo confío en estar en la papeleta de octubre", sentenció la carta independiente al máximo puesto regional.

