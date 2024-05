Encuesta Signos revela que sólo Millones puede competirle la Gobernación a Mundaca y que candidatura de Hoffmann no prendió

La encuesta semanal de Signos, elaborada entre el 14 y el 20 de mayo, y realizada a 1.403 personas, reveló que el actual gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se posiciona en el primer lugar de las preferencias de cara a la elección que tendrá lugar a fines de octubre y donde sólo la carta independiente, el consejero regional (core) Manuel Millones parece darle batalla en esta contienda electoral.

Ante el supuesto de si el próximo domingo fueran elecciones para Gobernador Regional de Valparaíso, "¿a quién de las siguientes personas usted estaría más inclinado/a a apoyar?", un 28,3% de los consultados eligió a Rodrigo Mundaca; mientras que un 14,1% de los encuestados aseguró que apoyaría a Manuel Millones. Un poco más atrás aparece la carta republicana, Franesco Venezian, con un 13,4% de las preferencias.

En la medianía de las posiciones se ubican Luis Pardo, el abanderado de Renovación Nacional (RN), quien se queda con el 10,6% de las preferencias; mientras que Mauricio Viñambres, carta proclamada por el Partido Socialista (PS), se queda con 8,6%.

La gran sorpresa se instala por el lado de la UDI, pues su más que segura carta a la Gobernación Regional, la ex diputada y actual secretaria general del partido, María José Hoffmann, llega en último lugar, con sólo 5,3% de los votos. Y es que sus preferencias son tan bajas que incluso llega a ser superada por la opción "tiene dudas entre dos o más candidatos", con 12,2%; y "no conoce a todos los candidatos", con 7,5%.

En la eventualidad de una segunda vuelta, donde sólo lleguen Rodrigo Mundaca y Manuel Millones, el actual Consejero Regional es el único de los candidatos de centroderecha que podrían hacerle el peso al Gobernador Regional. Esto, ya que el 41,9% de los encuestados por Signos dijo que votaría por Millones; mientras que el 37,3% aseguró que marcaría su preferencia por Mundaca.

Resulta clave para las próximas semanas de campaña el conquistar a ese 20,8% de personas que dice que "no sabe" o que votaría por "otro" candidato, pues en una eventual segunda vuelta serán fundamentales para el éxito de uno u otro.

Puranoticia.cl conversó con María José Arredondo, directora de ElectoraLab, consultora que desarrolla la Encuesta Signos, quien explicó este resultado señalando que "los escenarios de segunda vuelta extremos, por ejemplo Venezian y Mundaca, son ingratos porque quedan muchas personas en la banda del medio, donde no deciden, como fue el caso de Kast y Boric. En ese sentido, Millones tiene una característica particular, que lo llamamos «candidato catch on», que es atrapa todo. Entonces, Millones perfectamente podría sentirse cómodo desde la derecha y encantar a un centro que no se siente identificado. Por eso tiene mayor performance en segunda vuelta, por su calidad de estar en el medio en el espectro".

Ahora, si la competencia se diera entre Rodrigo Mundaca y el ex diputado Luis Pardo, la carta de Renovación Nacional, la diferencia se estrecha, pero el ganador sería el actual Gobernador Regional de Valparaíso, quien se queda con un 40,9% de las preferencias versus el 40,1% de los consultados que dijo que votaría por el ex parlamentario. Un 20%, en tanto, sostuvo que no sabe por quien votar o que lo haría por otro.

Si la segunda vuelta se diera entre Rodrigo Mundaca y Francesco Venezian, el actual Gobernador de Valparaíso se impondría con mayor diferencia, pues obtendría un 42,8% de los votos; mientras que el abanderado del Partido Republicano se quedaría con 35,7% de las preferencias. Por su parte, un 21,5% dice que no sabe por quién votar.

Finalmente, si la contienda fuera entre Rodrigo Mundaca y María José Hoffmann, la máxima autoridad regional se quedaría con un 41,2% de los votos; mientras que la ex Diputada de la UDI llegaría sólo al 30,7% de las preferencias. En tanto, un 28,1% de los consultados aseguró que no sabe o que votaría por otro candidato.

La encargada de la encuesta Signos explicó a Puranoticia.cl que "la candidatura siempre prende en la medida que haya estado mucho tiempo, como es el caso de Millones y Pardo. Es injusto comparar a Hoffmann con Pardo porque verbalizó hace tiempo que quería ser candidato y por eso tiene mejor performance. Ahora, Hoffmann no prendió, entonces uno tiene que hacer otro tipo de análisis del por qué. Nosotros no lo medimos, pero en otras mediciones hemos visto que tiene una alta tasa de rechazo del punto de vista de su imagen. Así que me imagino que tiene que ver con eso".

Respecto a la situación de Mauricio Viñambres, María José Arredondo analizó que "él tiene el timbre del Gobierno y el oficialismo. Entonces, en la medida que él tenga ese tiembre. Y vamos a ver con Mundaca, que no sé si ya inscribió su candidatura o si juntó las firmas. No sé si verbalizó que va a la reelección. Pero Mundaca tiene su maquinaria, que es Modatima, que yo creo que estaría cómodo, a diferencia de Millones, pues él tiene una base donde salir a buscar firmas, que es Modatima y donde juntar 1.200 firmas no es un problema. Pero Viñambres tiene el apoyo del Gobierno, que está muy bajo en su aprobación, entonces tampoco es que cuente con una maquinaria".

Otra de las preguntas que la encuesta Signos realizó en relación a la región de Valparaíso dice relación con el progreso o retroceso de la zona.

En ese sentido, un 50,1% de los consultados consideró que actualmente la región de Valparaíso está retrocediendo. Un 30,2% de los encuestados afirmó que la zona está progresando; mientras que un 19,7% sostuvo que se mantiene igual.

Por último, en cuanto a la evaluación a la gestión de Rodrigo Mundaca como Gobernador Regional de Valparaíso, una mayoría de 32,1% dijo que lo está haciendo "más o menos". Un 25,5% en tanto manifestó que lo está haciendo "bien". Un 20,3% sostuvo que la autoridad está haciendo un "mal" trabajo. Quienes dicen que lo está haciendo "muy mal" son un 15,3%; mientras que los que aseguran que lo está haciendo "muy bien" en la Gobernación Regional son un 6,8% de los consultados.