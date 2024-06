Manuel Millones asegura su puesto en la papeleta: Partido Social Cristiano le entrega respaldo para la Gobernación de Valparaíso

Su total respaldo y apoyo entregó el Partido Social Cristiano (PSC) a la candidatura de Manuel Millones como Gobernador para la Región de Valparaíso.

Desde la colectividad señalaron que el Consejero Regional cuenta con una destacada trayectoria y un profundo compromiso con el desarrollo y bienestar de la región, y tiene la experiencia y conocimiento para hacer frente a los problemas que la afectan.

Además el partido recalcó que en esta nueva contienda electoral están decididos a fortalecer su presencia y participación en la región. Por ello, la tienda también presentará listas de candidatos para Alcaldes, Consejeros Regionales (Cores) y Concejales en la zona. “Este esfuerzo busca consolidar una representación robusta y comprometida en los diferentes niveles de gobierno local”, indicaron.

En tanto, Esteban Barahona, presidente regional del PSC en Valparaíso, comentó a Puranoticia.cl que "estamos contentos de manifestar nuestro apoyo a la candidatura a Gobernador del core Manuel Millones, alguien que tiene un tremendo equipo de profesionales comprometidos con la gente. Confiamos en la gestión de Manuel Millones, quien podrá suplir la necesidades que tiene nuestra amada Región de Valparaíso".

Por su parte, el core Millones valoró el apoyo entregado por el Partido Social Cristiano, diciendo que "es un honor y una gran responsabilidad aceptar este respaldo a mi candidatura de independiente como Gobernador Regional. Mi compromiso es trabajar incansablemente por el progreso y el bienestar de toda nuestra región. Este especial apoyo del Partido Social Cristiano y de toda la comunidad, es una inyección de energías y estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas para todos nuestros ciudadanos".

Consultado sobre si irá en un cupo del partido como independiente, Millones no cerró la puerta a aquello, pero indicó que aún tiene tiempo para decidirlo: “Tengo dos opciones abiertas: las firmas o ir patrocinado por un partido y, hasta el minuto, tengo el respaldo del partido Social Cristiano, y espero también tener otros partidos políticos”.

-¿Cuáles?

Estamos en conversaciones. Yo ahora perfectamente podría ser candidato independiente por algún partido o independiente, y eso todo depende también de la evaluación de las firmas. Es hasta el 28 de julio la fecha para saber si logramos llegar a la meta.

-¿Cómo va con las firmas?

Bien, estamos un poco detenidos por el tema del Servel respecto a la publicidad para hacer firma, el Servel ha dicho que no, pero presentamos un recurso. Llevamos un 40% y queda un mes.

-¿Qué le parecían los últimos sucesos que han ocurrido con la Gobernación Regional? Particularmente en la derecha ha estado bastante movido el tema.

Soy bastante respetuoso y esto es parte de una negociación electoral en que se produce este tipo de situaciones. No es primera vez, y muy injusta desde el punto de vista humano para Luis Pardo. Es complicado que tú te enteres por la prensa que tu cupo fue cedido a un partido amigo.

-¿No está de acuerdo con lo ocurrido?

Lo que uno aquí cuestiona es que no hubo la capacidad de hacer primarias. Yo lo dije desde el primer minuto, cuando yo manifesté que me gustaría ser candidato, por lo tanto las consecuencias de eso son estas: el no ejercicio de primaria, que es la fórmula democrática para resolver y que los ciudadanos de nuestro sector escojan la mejor opción, no es lo mejor, no se debe elegir a dedo. Esto refuerza lo que hemos planteado hace muchos años de la necesidad de tener partidos regionales, porque no es posible que en Santiago se repartan las regiones y esto ocurre tanto la izquierda como la derecha. ¿Cómo les explicas a los candidatos que algunos en Santiago se tomaron un café y llegaron a un acuerdo? Entonces, mira lo que ocurrió al no resolver Valparaíso y Viña: tenemos prácticamente tres candidatos en cada comuna de la oposición, probablemente cuatro. Esto va destinado a un fracaso electoral.

-¿Usted cree que las alcaldías se van a perder en la derecha?

Definitivamente, pero obvio.

-¿Y en la Gobernación Regional? También hay varios candidatos…

Esta es la única elección que no tiene riesgo, porque hay segunda vuelta y todo indica que va a haber segunda vuelta, porque la vez pasada estuvo muy contaminado la elección por el covid, por el estallido social, por eso que a la izquierda le fue muy bien. Yo espero que en estos 30 días que nos quedan con la inscripción de candidatura, poder generar un consenso para tener acuerdos.

-¿Qué tan cerca se siente en este momento de Chile Vamos?

Todos mis amigos están allí, formamos juntos Renovación Nacional, que después se dividió con la UDI. Por tanto, todos mis amigos están allí, crecimos juntos, maduramos juntos, hay afectos, tengo una gran relación humana con la gente.

-¿Y qué le parece o qué siente cuando ve lo que ocurre con esta designación “a dedo”, como dice usted, de María José Hoffmann para la candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso, como dice usted, en la Gobernación y lo que ocurrió con Luis Pardo, que incluso habló de “chantaje”?

Eso genera un problema efectivamente a ambas coaliciones y que tiene consecuencias, porque también para la UDI el hecho de pedir esto significó ceder muchos cupos en otras partes del país. Por lo tanto, la UDI tuvo un costo y, por tanto, no deben estar muy contentos la gente de la UDI porque se llegó a entregar comunas. Entonces también los militantes no están comprendiendo los motivos de beneficiar a la secretaría general del partido, y en lo personal creo que esto debería haberse resuelto en una primaria.

-¿El Partido Social Cristiano está abierto a que usted pueda ingresar como candidato en el cupo? ¿Eso se lo ofrecieron?

Mira, no hemos conversado aquí. Lo primero que yo quiero valorar es el compromiso de respaldarme públicamente. Es un partido que me abrió la puerta para, en este caso, respaldarme públicamente, lo cual es un reconocimiento a mi trayectoria. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando algunos hablan de que “Millones corre por fuera”, no, no corro por fuera. Es una candidatura como cualquier otra, especialmente hoy día cuando hay un gran castigo a los partidos políticos tradicionales y mucha gente está privilegiando a los independientes, por lo tanto, yo quiero valorar que un partido nuevo reconozca en mí ese trabajo y hayan estado disponibles para que yo los represente.

-¿Qué pasará con quienes apoyaban a Pardo, en términos electorales? ¿Cómo busca ganar su apoyo? ¿Y qué pasa con Republicanos ahí? Francesco Venecian también está bien posicionado y quizá algunos de RN se vayan hacia ese lado también.

Es una incógnita. En la próxima encuesta se va a reflejar dónde hacia dónde se van los respaldos. Yo no me puedo atribuir que yo voy a ser el catalizador o el canalizador en este caso de los adherentes de Luis Pardo, no podría atribuirme que yo voy a representarlos a todos. Pero como tenemos historia juntos, hemos recorrido caminos, yo creo que sí va a ser posible o tengo una mayor posibilidad de ser yo quien canalice. Sin embargo, también es legítimo que muchas personas vayan hacia otro lado, hay que ser muy respetuoso de la decisión individual que cada uno toma. Yo, sin embargo, quiero asegurar que en mi equipo de contenidos sí tengo considerado a personas de los diferentes partidos de Chile Vamos, en materia de la reconstrucción, en materia de seguridad, y otros, entre ellos Luis Parot. Soy muy respetuoso de las decisiones que toman partidos con los cuales he compartido años de trabajo y donde juntos hemos enfrentado diversos desafíos, en este caso una determinación en el marco de un acuerdo electoral resolvió sacrificar a Luis Pardo como candidato a gobernador, donde por cierto que uno solidariza en lo humano con él y sus adherentes, que por cierto no deben entender ni comprender las razones de esa decisión cupular, pero los efectos y consecuencias de tal determinación es un asunto interno. El Partido Social Cristiano me ha dado el respaldo a mi candidatura independiente como gobernador, acto del cual estoy muy agradecido y relevo, por cuanto da cuenta de la valoración de parte de ellos de mi trayectoria y compromiso con el desarrollo regional y el bienestar de las personas de nuestra región. Mi campaña será convocante y propositiva, con propuestas e ideas que den respuestas a las demandas de la comunidad. Por otra parte, en mi equipo de contenidos y campaña hay personas independientes y militantes de todos los partidos de oposición, incluidos por cierto de Chile Vamos, y seguiremos creciendo y liderando el camino a la gobernación.

-¿Ha hablado con Pardo?

No aún.

PURANOTICIA