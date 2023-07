Madre de Antonia Barra exige pena de 40 años de cárcel para Martín Pradenas: "Cada una de las víctimas necesita su condena"

Marcela Parra, madre de Antonia Barra, una de las víctimas de Martín Pradenas, espera que sea sentenciado a 40 años de cárcel tal como solicita la fiscalía. Tras el veredicto de culpablidad por siete delitos sexuales contra seis víctimas, la pena que recibirá el condenado se conocerá el próximo viernes 28 de julio.

“Esperamos una condena que sea mayor a la del año pasado (20 años). Esperamos los 40 años, cada una de las víctimas necesita su condena, sus años de justicia. No es posible en realidad que los puedan agrupar a todos porque no es un solo delito, son siete delitos. Por lo tanto, cada una de las víctimas, y tanto mi hija también, que ya no está, necesita justicia”, dijo en el tribunal.

También acusó revictimización por este segundo juicio, ya que, en su caso particular, tuvo que “volver nuevamente a declarar por casi cuatro horas más, volver a recordar todo lo que pasó mi hija, volver a ver el video en realidad ha sido muy victimizante”.

“Mi hija Antonia ha sido la luz, en realidad, de muchas mujeres, porque siempre lo han comentado ellas mismas, en poder hablar, en poder sacarse de esta vergüenza y esta culpa, porque las víctimas nunca son las culpables, los victimarios son los culpables”, concluyó.

