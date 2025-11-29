Macabro hallazgo en Los Vilos: encuentran restos humanos en la costa

El hallazgo de restos humanos en el borde costero de Los Vilos movilizó este sábado a la Brigada de Homicidios de La Serena y a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quienes comenzaron las primeras diligencias en el lugar.

Según los antecedentes preliminares, los restos corresponden a parte de una extremidad inferior, por lo que serán trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para los análisis correspondientes.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, indicó que la investigación se realiza bajo instrucciones de la Fiscalía Macro Zona Norte: “Por instrucción de la Fiscalía, un equipo de la PDI de la brigada de homicidios se traslada a un sitio de suceso al borde costero de la comuna de Los Vilos, donde en la mañana fue hallado un resto aparentemente de un pie humano”.

Cáceres agregó que “en este momento se va a hacer el trabajo del sitio de suceso, las pericias correspondientes, para luego ser enviado al Servicio Médico Legal, donde se van a realizar los peritajes de ADN pertinentes”.

La PDI explicó que el equipo especializado se encuentra levantando evidencias en la playa principal del balneario, con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del hallazgo. Por ahora, se desconocen la identidad y el contexto de los restos, y las investigaciones continuarán hasta esclarecer la procedencia de estos restos humanos.

